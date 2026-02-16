Głośny wywiad Nawrockiej. Senator KO staje w jej obronie

Marta Nawrocka w rozmowie z TVN24 poruszyła wiele kontrowersyjnych tematów, w tym kwestie aborcji i metody in vitro. Zdecydowanie zadeklarowała się "za życiem, a przeciwko aborcji". Jednocześnie wskazała, że nie ograniczałaby prawa do in vitro innym parom.

Dopytywana o to, czy wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro jest dla niej ważne, pierwsza dama unikała odpowiedzi. – Proszę inny zestaw pytań – oświadczyła. Nie odpowiedziała również na pytanie, czy popiera dwie dozwolone przesłanki aborcji w przypadku zagrożenia życia matki oraz ciąży w wyniku gwałtu.

twitter

Kwiatkowski o wywiadzie Nawrockiej. "Nie dołączę do krytyków"

Wywiad Nawrockiej wywołał falę komentarzy, również negatywnych. Do sprawy odniósł się senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, który w programie "Tłit" WP oświadczył, że nie zamierza dołączać do grona krytyków żony prezydenta. Ocenił, że ataki na nią wykraczają poza dopuszczalne normy debaty publicznej.

Według Kwiatkowskiego, każda osoba, w tym pierwsza dama, ma prawo wypowiadać się publicznie. Jak dodał, uwagi sugerujące, że powinna milczeć, są – jego zdaniem – "niestosowne" i nie powinny mieć miejsca. Jednocześnie zaznaczył, że można krytykować konkretne działania, co – jak wskazał – odnosi się do praktyki funkcjonowania inicjatyw powołanych przez Nawrocką.

– Przypomnę, że pani prezydentowa powołała fundację, która miała bronić dzieci przed hejtem w internecie, a delikatnie mówiąc, bardzo ostrożnie wypowiadała się w sprawie zawetowania ustawy, która miała to bezpieczeństwo w sieci zapewnić – argumentował.

Fundacja pierwszej damy "Blisko Ludzkich Spraw"

Marta Nawrocka w rozmowie z TVN24 poinformowała, że jej fundacja "Blisko Ludzkich Spraw" ruszy "w najbliższym czasie". Fundacja zajmie się m.in. walką z hejtem w internecie oraz pomocą osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

– Chciałabym dać wytchnienie tym matkom, które poświęcają bardzo dużo swojej energii i czasu, aby odpowiednio zaopiekować się swoimi dziećmi – tłumaczyła.

Czytaj też:

Polaków zapytano o Martę Nawrocką. Są wyniki sondażu