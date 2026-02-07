Polaków zapytano o Martę Nawrocką. Są wyniki sondażu

Badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wykazało, że łączny odsetek ocen pozytywnych wyniósł 55,2 proc., w tym 20,4 proc. odpowiedzi "zdecydowanie pozytywne" oraz 34,8 proc. "raczej pozytywne".

Przeciwnego zdania jest 14,9 proc. badanych, natomiast znacząca grupa, niemal trzech na dziesięciu respondentów (29,9 proc.), nie potrafiła jednoznacznie ocenić działalności pierwszej damy.

Wyborcy których partii najlepiej oceniają Martę Nawrocką?

Sondaż ujawnia wyraźne różnice w ocenach w zależności od sympatii politycznych. Respondenci identyfikujący się z partiami opozycyjnymi – przede wszystkim PiS oraz Konfederacją – wystawili Nawrockiej w przeważającej mierze pozytywne oceny. W tej grupie 81 proc. ankietowanych oceniło jej dotychczasową rolę korzystnie.

Inaczej przedstawiają się opinie wyborców obozu rządzącego. W tej grupie jedynie ok. 30 proc. respondentów ocenia pozytywnie działalność pierwszej damy, natomiast prawie połowa nie ma sprecyzowanego zdania.

Pozytywne odpowiedzi przeważają także wśród tzw. pozostałych wyborców – 66 proc. z nich wyraziło aprobatę dla dotychczasowych działań Nawrockiej, a negatywne oceny utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie.

Pierwsza dama ma powody do satysfakcji, choć jest jedno "ale"

Redakcja WP zwraca uwagę, że choć ogólny bilans wypada dla pierwszej damy korzystnie, to badanie "obnaża głębokie podziały polityczne i pokazuje, że znaczna część społeczeństwa wciąż zachowuje wstrzemięźliwość w ocenach".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 30 stycznia-1 lutego 2026 r. metodą mieszaną (CATI & CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Czym zajmuje się była pierwsza dama? Andrzej Duda ujawnia