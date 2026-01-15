Czym zajmuje się była pierwsza dama? Andrzej Duda ujawnia

Informacjami na temat aktualnej aktywności Agaty Kornhauser-Dudy podzielił się z mediami jej mąż. Andrzej Duda zabrał głos w tej sprawie w studiu "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego". Była pierwsza dama, która w przeszłości pracowała jako nauczycielka języka angielskiego, obecnie nie jest aktywna zawodowo.

– Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór – powiedział były prezydent. Andrzej Duda wskazał, że Agata Kornhauser-Duda do tej pory nie szukała nigdzie pracy. Według niego, żona potrzebuje odpoczynku po 10 latach spędzonych w Pałacu Prezydenckim. – Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć – podsumował.

Porównano dwie pierwsze damy. Jest wynik sondażu

Pierwszą damą w Polsce od 6 sierpnia 2025 roku jest Marta Nawrocka. Żona prezydenta Karola Nawrockiego od początku dała do zrozumienia, że będzie podejmowała różne prospołeczne inicjatywy i aktywnie angażowała się w życiu publiczne. Oprócz akcji charytatywnych i spotkań z ludźmi, komunikuje się z Polakami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Niedawno założyła fundację "Blisko Ludzkich Spraw", której celem jest walka z hejtem, a także wystąpiła w spocie Polskiego Związku Piłki Nożnej, u boku Ewy Pajor i Roberta Lewandowskiego, aby wesprzeć polskie starania o organizację w 2029 r. piłkarskich mistrzostw Europy kobiet.

Poprzedniczka Marty Nawrockiej – Agata Kornahauser-Duda stroniła od błysku fleszy i raczej trzymała się w cieniu męża, przez co niejednokrotnie była atakowana. Zarzucano jej brak głosu i zaangażowania w ważne społeczne kwestie. Jej postawę wyjaśnił prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że było to zamierzone działanie. – Nie chciała stać się osobą publiczną i wejść do tego życia – mówił w rozmowie z Żurnalistą były prezydent. Jak dodał, widząc, co media zrobiły z Lechem Kaczyńskim i Marią Kaczyńską, nie chciała dla siebie podobnego życia. Stąd m.in. stanowcza decyzja o nieudzielaniu wywiadów.

Agencja SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, która z tych postaw jest bardziej pożądana. Wyniki badania pokazały, że 40 proc. ankietowanych ocenia postawę Marty Nawrocka lepiej niż sposób pełnienia tej funkcji przez Agatę Kornhauser-Dudę.

