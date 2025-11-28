Nawrocka, Pajor i Lewandowski w jednym spocie. "Dlaczego Polska?"

Polski Związek Piłki Nożnej przygotował specjalny spot, w którym wystąpili pierwsza dama Marta Nawrocka oraz reprezentanci Polski Ewa Pajor i Robert Lewandowski.

– Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do mistrzostw Europy w piłce nożnej, czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że kobiece Euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju, Polsko! – mówiła Marta Nawrocka.

twitter

Lewandowski: Zróbmy razem historyczne wydarzenie

– Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija, dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 Polsce to będzie wielki sukces. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie na naszych pięknych stadionach. Wiem, że jesteśmy gotowi jako Polska zorganizować tak piękny turniej – przekonywała Ewa Pajor, kapitan reprezentacji kobiet w piłce nożnej i zawodniczka FC Barcelony.

– Wielkie wydarzenie piłkarskie w Polsce to gwarancja mistrzowskiej organizacji, niezapomnianego klimatu i słynnej polskiej gościnności. Euro 2029 kobiet będzie wielkim świętem, które kibice będą wspominać przez wiele, wiele lat. Zróbmy razem historyczne wydarzenie – powiedział kapitan reprezentacji Polski i piłkarz FC Barcelony Robert Lewandowski.

Piłka nożna kobiet. Pierwszy taki turniej w Polsce?

Już 3 grudnia poznamy gospodarza kobiecych mistrzostw Europy w piłce nożnej, które odbędą się w 2029 r. Decyzję w tej sprawie podejmie Komitet Wykonawczy UEFA na posiedzeniu w szwajcarskim Nyonie. Byłby to pierwszy taki turniej w historii rozgrywany w Europie Środkowo-Wschodniej.

Euro 2029 rozgrywane byłoby na ośmiu stadionach w siedmiu miastach-gospodarzach. To: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Białystok i Zabrze. Hasło polskiej kandydatury to "#TimeForOurHistory – #CzasNaNasząHistorię".

Czytaj też:

"Odważ się, to też jest siła". Nawrocki wystąpił w wyjątkowym spocie z Lewandowskim