"Krótko mówiąc". Bogucki wskazał, kiedy prezydent mógłby podpisać zawetowane ustawy

W czwartek Pałac Prezydenckich poinformował o decyzji Karola Nawrockiego w sprawie 18 ustaw. 15 z nich zostało podpisanych, 3 zawetowane. Prezydent nie zgodził się na zmiany w prawie oświatowym oraz na podsienie podatków cukrowego i akcyzy, czym wywołał złość polityków koalicji rządzącej. Ponownie pojawiły się oskarżenia o celowe wetowanie ustaw, aby utrudnić rządowi prowadzenie polityki.

Bogucki tłumaczy prezydenckie weta

Tymczasem szef kancelarii Nawrockiego stwierdził, że "weto to nie hamulec", tylko "inspiracja do lepszej pracy". Zbigniew Bogucki wskazał na ustawy o pomocy dla ukraińskich uchodźców czy wiatrakową. Po sprzeciwie prezydenta projekty wróciły w zmienionej, lepszej formie.

Bogucki mówił dalej, że motywacją do zawetowania podwyżki akcyzy i podatku cukrowego były także wyborcze obietnice Nawrockiego.

– Krótko mówiąc, pan prezydent mówi jasno od samego początku: pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać. Zawarł z narodem umowę. Nie będzie podwyższania podatków dla Polaków i tej umowy dotrzymuje – powiedział. Mając jednak na uwadze bardzo złą sytuację budżetową państwa, prezydent mógłby, jak wskazał Bogucki, zgodzić się na zaproponowane przez rząd zmiany. Bogucki podał warunek takiej decyzji.

– Te wszystkie opowieści, że podniesienie w takim czy innym stopniu cen, czy to alkoholu, czy niektórych, bo to też zastanawiające, że nie wszystkich, produktów, w których jest cukier, uleczy zdrowie publiczne, jest prosta zasada. Gdyby w tych rozwiązaniach było powiedziane, że wszystkie te pieniądze, które będą pochodziły z nadwyżki tych podatków, trafią na ochronę zdrowia, która jest w dramatycznym stanie, to wtedy pan prezydent podjąłby inną decyzję, ale te pieniądze zasypywały dziurę budżetową – powiedział.

