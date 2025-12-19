"Kompleksy"; "Bicie ludzi". Czarzasty uderza w Nawrockiego

Zawetowane przez głowę państwa regulacje to:

– Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

– Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – chodzi o podwyżkę podatku od cukru.

– Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Czarzasty o Nawrockim: Mało mnie interesują jego kompleksy

Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się w piątek na antenie Polsat News marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Kompleksy człowieka, który generalnie specjalizuje się w biciu z ludźmi w lesie mnie mało interesują – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Czarzasty skomentował również słowa prezydenta, który stwierdził, że relacje z Ukrainą straciły charakter partnerski, a Polska – podmiotowość. – Polska nie straciła żadnej podmiotowości, nawet jestem tego pewien – stwierdził marszałek Sejmu.

– Powinniśmy podmiotowość swoją jeszcze bardziej budować i tak po prostu będzie. To, co się stanie w Pałacu Prezydenckim, powinno być ustalone z ośrodkiem rządowym, bo ośrodek rządowy kieruje polityką zagraniczną. Wcześniej czy później wszyscy to zrozumieją – zaznaczył polityk.

"To będzie problem dla Polski"

Czarzasty zaznaczył, że jeśli Ukraina utraci niepodległość, to "będzie problem dla Polski, dlatego że wtedy będzie zagrożenie o wiele bliżej, w związku z tym trzeba to sobie mądrze układać". – Tam gdzie jest korekta, tam trzeba ją wprowadzić – zauważył. – Ale jest również drugi język. Nie będziemy stali w przedpokoju. Po prostu damy im po ryju i wtedy będzie dobrze. Jak spotkam się z nimi w lesie, to im pokażę, kto jest silniejszy. Specjalnie to przerysowuję, żeby pokazać dwa podejścia, bo ludzie powinni to jasno widzieć – dodał polityk Lewicy.

Marszałek Sejmu stwierdził, że są dwa typy narracji w sprawie Ukrainy. – Z jednej strony są przedstawiciele rządu, którzy mówią – dobra, usiądźmy, zastanówmy się. W tym możemy wam pomóc. Jeżeli pomożemy wam w przekazaniu samolotów, to wy nam pomożecie w technice dronowej, bo macie ją w tej chwili najlepszą na świecie – powiedział Czarzasty. – To jest partnerska rozmowa. Natomiast jeżeli rozmowa ma polegać na użyciu mocnych słów, siły, zastraszani, wywyższaniu się, to to nie jest dobra metoda do robienia polityki zagranicznej – zaznaczył.

