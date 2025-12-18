"Skrajny polski nacjonalista". Prof. Dudek uderza w Karola Nawrockiego

Jak podkreślił, zalicza się do zwolenników tej decyzji, choć – jak zaznaczył – jej motywacje i konsekwencje mogą być różnie oceniane.

Prof. Dudek: Okrągły Stół będzie bezpieczniejszy w miejscu oddalonym od jego siedziby

"Okrągły Stół był ostatnim etapem historii PRL i jako znaczący artefakt będzie znakomicie wieńczył tę część ekspozycji Muzeum Historii Polski, która dotyczy epoki rządów komunistycznych" – napisał Dudek w swoich mediach społecznościowych. W jego ocenie przeniesienie stołu do muzeum pozwala właściwie osadzić go w kontekście historycznym, a nie traktować jako przedmiot bieżącego kultu politycznego.

Historyk przedstawił jednak również drugi, znacznie ostrzejszy argument, odnoszący się bezpośrednio do osoby prezydenta Karola Nawrockiego. "PKN jako skrajny polski nacjonalista jest radykalnym przeciwnikiem wszelkich kompromisów, zaciekłym wrogiem jakiegokolwiek pojednania" – stwierdził Dudek. Jego zdaniem właśnie dlatego Okrągły Stół "będzie bezpieczniejszy w miejscu oddalonym od jego siedziby". Dudek dodał, że w innym przypadku historyczny mebel "mógłby w chwili gorszego nastroju PKN skończyć tak, jak onegdaj nie dość ‘patriotyczna’ część ekspozycji w Muzeum II Wojny Światowej".

facebook

Nawrocki: Dziś skończył się w Polsce postkomunizm

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w czwartek decyzję o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego i przekazaniu go do Muzeum Historii Polski. Jak podkreślił, ma to wymiar symboliczny. "Dziś skończył się w Polsce postkomunizm" – oświadczył. – Przy okrągłym stole, który widzicie, jak jest zwijany i wynoszony z Pałacu Prezydenckiego, 36 lat temu siedziały różne osoby i reprezentujące różne interesy. Jedni chcieli przenieść komunistyczne wpływy w Polskę czasu transformacji, drudzy siadali z dobrymi intencjami – powiedział prezydent.

Nawrocki zaznaczył, że niezależnie od ocen historycznych Pałac Prezydencki nie jest właściwym miejscem dla tego symbolu. – Okrągłego Stołu ani nie można zapomnieć, bo jest to ważny element dyskusji historycznej, ani nie można go idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim – stwierdził. Zapowiedział, że od 2027 roku będzie on dostępny dla zwiedzających jako eksponat w Muzeum Historii Polski.

Czytaj też:

To nie decyzja Nawrockiego. "Ustalenia sprzed lat"Czytaj też:

Zmiany w Pałacu Prezydenckim. Premier komentuje: Ironia historiiCzytaj też:

Okrągły Stół usunięty z Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki: Dziś skończył się w Polsce postkomunizm