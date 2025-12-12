Spotkanie Nawrocki-Zełenski. Padł termin

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski poinformował, że jest gotowy przyjechać do Polski na pierwsze spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, jeśli otrzyma stosowne zaproszenie. Przekazał także, że zaprosił polskiego przywódcę na Ukrainę. – Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: "proszę wybrać dowolną datę". Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam – oświadczył.

Takie zaproszenie się pojawiło. – Nie ma jeszcze ustalonej daty, ale dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Te kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście. Kwestia wizyty to nie tylko data, bo już wiemy, że prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przybędzie do Warszawy – powiedział w środę szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Oczekiwanie na ruch Pałacu Prezydenckiego

– Pracujemy nad tym, żeby spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Polski Karolem Nawrockim odbyło się jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku w Warszawie – powiedział Wasyl Bodnar w piątkowej rozmowie z RMF24.

Ukraińcy już w tym tygodniu przedstawili możliwą datę i czekają na odpowiedź Pałacu Prezydenckiego. – Strona ukraińska zaproponowała swój termin, oczekujemy na odpowiedź ze strony polskiej – zaznaczył dyplomata.

Bodnar podkreślił, że obecnie trwają "prace nad treścią samej wizyty". Wyraził jednocześnie nadzieję, że "w najbliższym czasie je państwo poznacie".

O tym będą rozmawiać przywódcy

"Na spotkaniu Nawrocki-Zełenski najpierw poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, a następnie obaj przywódcy porozmawiają o rozwiązaniach pokojowych i polsko-ukraińskiej współpracy obronnej, przemysłowej i gospodarczej" – czytamy na polsatnews.pl.

Jednym z punktów rozmów ma być również sprawa ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej.

