Koniec darmowych hoteli dla Ukraińców. Efekt? Ośrodki gwałtownie pustoszeją

Efekt jest natychmiastowy: liczba mieszkańców ośrodków spadła o połowę, a państwo zamknęło program, który od 2022 r. kosztował ponad miliard złotych.

Bezpłatna pomoc tylko dla kobiet w ciąży i niepełnosprawnych

Z dniem 1 listopada wygasł program bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia dla ukraińskich uchodźców, finansowany od marca 2022 r. i wart już ponad 1 mld zł. Od teraz z pomocy mogą korzystać jedynie wybrane grupy, wśród nich m.in. kobiety w ciąży i osoby z niepełnosprawnościami.

Prawo do darmowego noclegu stracili np. rodzice wychowujący troje dzieci powyżej 7 lat, nowo przybyli uchodźcy spoza grup wrażliwych oraz osoby przebywające w Polsce ponad rok. Jak wylicza "Rzeczpospolita", wprowadzone zmiany zmniejszyły liczbę mieszkańców ośrodków zbiorowego zakwaterowania nawet o 50 proc. W Małopolsce liczba ta spadła z 7092 (grudzień 2024 r.) do 4146 (początek grudnia 2025 r.), a na Śląsku – z 3135 do 1672, przy redukcji ośrodków ze 125 do 53.

Szczegółowe rachunki

Jak podaje "Rz" w 2024 r. koszty programu wspierającego uchodźców z Ukrainy wyniosły 804 mln zł, a w pierwszym półroczu 2025 r. – 267 mln zł. Najwięcej na wsparcie uchodźców zza wschodniej granicy wydano w Małopolsce (221,9 mln zł w 2024 r.; 76,5 mln zł do lipca 2025 r.), Pomorskiem (90 mln zł; 26,8 mln zł) i na Śląsku (82,2 mln zł; 24,4 mln zł). Najmniej – w Zachodniopomorskiem (3 mln zł) i Podkarpackiem (ponad 6 mln zł). W małopolskich uzdrowiskach koszt pobytu przekraczał 2 tys. zł miesięcznie za osobę.

W 2023 r. uchodźcy zaczęli partycypować w kosztach: po 120 dniach 50 proc. (do 40 zł dziennie), po 180 dniach 75 proc. (do 60 zł). W lipcu 2025 r. ponad połowa mieszkańców dopłacała do swojego pobytu w Polsce.

Rząd zapowiada dalsze wygaszanie specustawy z 2022 r., jednakowoż proces legislacyjny może spowolnić odejście wiceministra ds. migracji prof. Macieja Duszczyka.

