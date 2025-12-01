Wiceminister odchodzi z rządu. Zajmował się polityką migracyjną

"⁨Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu" – podała w poniedziałkowym komunikacie za pośrednictwem platformy X partia Szymona Hołowni.

"Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach. Twoja praca dla Polski to pełen profesjonalizm i odwaga brania odpowiedzialności tam, gdzie inni woleli uciekać. Świetna robota" – czytamy.

Kim jest Maciej Duszczyk?

Maciej Duszczyk funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji sprawował od 22 grudnia 2023 r. (z rekomendacji Polski 2050). W resorcie odpowiadał za politykę migracyjną.

Jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. naukowych i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Uniwersytecie w Durham, Uniwersytecie Kalifornijskim i Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie. Był recenzentem grantów Europejskiej Rady ds. Nauki oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Migracji i Azylu. Współpracował m.in. z Międzynarodową Organizacją Pracy, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji i Komisją Europejską.

W latach 2008-2011 Duszczyk był członkiem zespołu doradców strategicznych prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a w latach 2012-2014 kierował pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

