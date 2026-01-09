Zła wiadomość dla gospodarki. Polska na odległej pozycji

Przedstawione wyliczenia zostały skorygowane o inflację, a ponadto uwzględniają liczbę dni roboczych, co oznacza, że wzrost nie wynika np. z jednego dnia więcej na zakupy.

Jak podaje portal Business Insider Polska, dane są gorsze niż w poprzednich dwóch miesiącach. "We wrześniu wzrost liczony rok do roku był 4-procentowy, a w październiku 2,6-procentowy. Wynik listopada zadowala tylko w odniesieniu do listopada 2024 r., kiedy wzrost był zaledwie 0,5 proc." – czytamy.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż urosła o 2,3 proc., co oznacza, że wynik Polski jest poniżej średniej. Na 28 badanych przez Eurostat państw nasz kraj zajmuje 12. miejsce od końca.

Największy wzrost sprzedaży odnotowały Cypr (wzrost o 8,5 proc. rdr) i Serbia (wzrost o 8,3 proc. rdr). Jak wskazuje Business Insider Polska, ponad sześcioprocentowe wzrosty odnotowały również: Portugalia, Dania i Hiszpania.

Jaki będzie 2026 rok dla polskiej gospodarki? Nowa prognoza

Biuro Analiz Makroekonomicznych PZU podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w Polsce o ok. 3,6 proc. w tym roku Mimo słabszej końcówki roku, główny ekonomista spółki Dawid Pachucki w najbliższych kwartałach spodziewa się wzrostu krajowej konsumpcji i inwestycji.

"Perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce pozostają dobre, a aktywność gospodarczą wspierać będzie wzrost popytu krajowego. Rozczarowujące w listopadzie wyniki produkcji przemysłowej wpisują się w słabszą ostatnio koniunkturę w globalnym, w tym europejskim, przetwórstwie. Mimo słabszej końcówki roku, w najbliższych kwartałach spodziewamy się wzrostu krajowej konsumpcji i inwestycji" – napisał ekspert w komentarzu.

Pachucki zwrócił uwagę, że po serii pozytywnych zaskoczeń w listopadzie wyniki produkcji przemysłowej w Polsce rozczarowały. Z danych GUS wynika, że w tamtym miesiącu produkcja spadła o 1,1 proc. r/r, przy medianie prognoz, w zależności od źródła ankiet, na poziomie +2,7-2,9 proc. Jeszcze we wrześniu krajowy przemysł rósł w tempie 7,6 proc. r/r, bijąc oczekiwania rynkowe o blisko 2 pkt proc. W październiku tempo tego wzrostu spowolniło wprawdzie do 3,3 proc. r/r, pod wpływem m.in. wysokiej bazy odniesienia, ale sam wynik okazał się lepszy od konsensusu o niemal 1 pkt proc.

