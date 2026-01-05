Tyle pieniędzy mają Polacy. Padł rekord

Oficjalne dane GUS i szacunki dokonane przez serwis Forsal.pl wskazują, iż sytuacja finansowa Polaków ulega poprawie. "Wzrost siły nabywczej płac minimalnych i mediany jest bezprecedensowy w historii kraju" – wskazuje Business Insider Polska.

Ile zarabiają Polacy? Podano stawki

Portal Forsal.pl podaje, w 2025 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę przekroczył 3 400 zł, natomiast wydatki to 1 925 zł. "Dla porównania, dekadę temu wydatki pochłaniały aż 80 proc. dochodu. Wzrost płac realnych sprawia, że Polacy mogą pozwolić sobie na więcej, a wydatki stanowią coraz mniejszą część budżetu domowego" – czytamy na businessinsider.com.pl.

Okazuje się, że w ubiegłym roku odnotowano również spadek cen mieszkań w 11 z 19 największych miast, w których ceny nieruchomości monitoruje serwis Rankomat.pl. Co ciekawe, przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń Polaków, realnie ceny wzrosły prawie wszędzie oprócz Gdańska.

Tyle wyniosła inflacja konsumencka

Inflacja konsumencka w Polsce (CPI) w grudniu wyniosła 2,4 proc. rok do roku. Oznacza to wynik niższy niż w listopadzie, gdy po rewizji inflacja CPI sięgnęła 2,5 proc.

Oznacza to, że odczyt jest niższy od oczekiwań ekonomistów.

Ze wstępnych danych wynika, że w ujęciu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych w grudniu 2025 roku wrosły o 2,4 proc. (wobec 2,5 proc. w listopadzie). Nośniki energii podrożały rok do roku o 2,8 proc. (wobec 2,7 proc. w listopadzie). Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały rok do roku o 3,1 proc. (w listopadzie staniały o 1,9 proc.).

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił na platformie X, że "kończymy 2025 rok z naprawdę niską inflacją". "2,4 proc. za grudzień to odczyt poniżej celu inflacyjnego NBP i poniżej oczekiwań analityków" – dodał.

Domański ocenił, że "wynagrodzenia rosną, inflacja spada – rośnie siła nabywcza pensji Polaków".

