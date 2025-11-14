Wiadomo, ile wyniosła inflacja w październiku. Są nowe dane GUS

Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 roku wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (przy wzroście cen usług o 5,6 proc. i towarów o 1,7 proc.).

Inflacja w Polsce

GUS wyjaśnia, że w stosunku do poprzedniego miesiąca (wrzesień 2025 roku) ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc., przy wzroście cen towarów o 0,3 proc. i spadku cen usług o 0,2 proc.

W październiku, w porównaniu z poprzednim miesiącem, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,2 proc.) oraz mieszkania (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny m.in. w zakresie rekreacji i kultury (o 1,0 proc.) obniżyły wskaźnik o 0,07 pkt proc.

Tak wzrosły ceny w porównaniu z październikiem 2024:

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny były m.in. w zakresie:

mieszkania (o 3,1 proc.),

żywności (o 3,1 proc.),

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,0 proc.),

restauracji i hoteli (o 5,5 proc.),

zdrowia (o 4,9 proc.).

Wpłynęły one na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,78 pkt proc., 0,73 pkt proc., 0,36 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,28 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 pkt proc. i 0,04 pkt proc.

