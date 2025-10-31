"Nie trzeba było przebierać się na Halloween". Tusk uderza w PiS

"Inflacja znowu poniżej oczekiwań ekspertów: 2,8! A jeszcze trzy lata temu o tej porze roku była sześć razy wyższa. Nie trzeba było przebierać się na Halloween, ceny w sklepach były wystarczająco przerażające. Robimy, nie gadamy!" – napisał Tusk w piątek w serwisie X.

Przypomnijmy, inflacja w październiku 2022 r. wynosiła 17,9 proc. rdr i 1,8 proc. mdm. Był to pierwszy rok wojny na Ukrainie, która doprowadziła do ogromnego wzrostu cen gazu, ropy i węgla, a także żywności.

Tusk o inflacji w Polsce. GUS podał dane

Wcześniej Główny Urząd Statystyczny podał w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły w skali roku o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8 proc. (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)" – czytamy w komunikacie GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,4 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,6 proc., natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 1,8 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie zmieniły się, ceny nośników energii wzrosły o 0,6 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 1 proc.

Wzrost cen niższy od prognoz. Czy RPP obniży stopy procentowe?

Piątkowy odczyt okazał się nieco lepszy od prognoz ekspertów, którzy spodziewali się wzrostu inflacji o 2,9 proc. w skali roku i 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ekonomiści banków PKO BP i ING uważają, że komunikat GUS daje podstawy do możliwej obniżki stóp procentowych w listopadzie przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przewodniczący RPP, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział na początku października, że "przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych jest, ale listopadowa decyzja nie jest w żaden sposób przesądzona".

