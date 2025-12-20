Polska jednak dopłaci do pożyczki dla Ukrainy? Poseł nie ma wątpliwości

W opublikowanym w serwisie X wpisie Sebastian Kaleta zwraca uwagę na, jak podkreśla, kluczowy, a pomijany w debacie publicznej szczegół prawny dotyczący nowej pożyczki Unii Europejskiej dla Ukrainy, ogłoszonej na poziomie 90 mld euro po ostatnim szczycie UE.

Kaleta: Obciążenie Polski udziałem gwarantowanej pożyczki Ukrainie wynosi ok. 4 mld euro, nie wliczając odsetek

"SEJM MUSI RATYFIKOWAĆ DECYZJĘ TUSKA NA SZCZYCIE UE W SPRAWIE POŻYCZKI DLA UKRAINY" – pisze Kaleta, podkreślając, że sposób ogłoszenia decyzji "zaskoczył wszystkich". Polityk Suwerennej Polski wskazuje, że problem dotyczy konstrukcji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027, które dopuściły emisję wspólnego długu. Jak zaznacza, było to jednak rozwiązanie wyjątkowe i ściśle ograniczone: "emisja długu dozwolona była wyłącznie na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19", co jego zdaniem wynika wprost z motywu 14 decyzji o zasobach własnych UE.

Kaleta podkreśla, że unijny budżet ma w polskim porządku prawnym szczególny status. "To wyjątkowy akt prawa unijnego" pisze, ponieważ jako dokument "znacząco wpływający na polskie finanse publiczne" musi zostać ratyfikowany ustawą uchwaloną przez Sejm i Senat oraz podpisaną przez Prezydenta RP, zgodnie z art. 89 Konstytucji. W tym kontekście zwraca uwagę na skalę zobowiązań Polski: "obciążenie Polski udziałem gwarantowanej pożyczki Ukrainie wynosi ok. 4 mld euro, nie wliczając odsetek".

twitter

"Tusk z pewnością popełni przestępstwo zdrady dyplomatycznej"

Zdaniem Kalety, każda nowa emisja długu przez UE lub zmiana przeznaczenia już zatwierdzonego limitu 750 mld euro wymaga ponownej ratyfikacji. "Emitowanie dodatkowego długu przez UE (…) wymaga zatem dla ważności uchwalenia ustawy ratyfikującej przez Polskę" – ocenia. Polityk idzie dalej, ostrzegając przed konsekwencjami zaniechania tej procedury. Jeśli – jak pisze – Donald Tusk nie przedstawi ustawy ratyfikacyjnej Sejmowi, a uzna decyzję UE za obowiązującą, "z pewnością popełni przestępstwo zdrady dyplomatycznej", o którym mowa w art. 129 kodeksu karnego.

Kaleta sugeruje również, że Unia Europejska może próbować ominąć krajowe wymogi konstytucyjne, powołując się na najnowsze orzecznictwo. "UE z pewnością będzie próbować ominąć wymogi prawa krajowego" – pisze, wskazując na niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jego zdaniem wzmacnia tezę o wyłączeniu decyzji fiskalnych UE spod kontroli konstytucji państw członkowskich.

Na zakończenie polityk przypomina wcześniejsze ostrzeżenia swojego środowiska: "Wskazywaliśmy, że UE będzie chciała zrobić wszystko, by jednorazowa zgoda stała się trwałym instrumentem. Te przewidywania stają się niestety faktem na naszych oczach".

Czytaj też:

"To polityczna iluzja". Bosak ostro o narracji Tuska ws. pożyczki dla UkrainyCzytaj też:

Orbán o pożyczce dla Ukrainy: Brukselska logika wojenna nabiera tempa