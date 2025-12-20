Szok cenowy przed świętami. Ile trzeba zapłacić za choinkę?

W 2025 roku ceny choinek w Polsce wyraźnie wzrosły. Za żywe drzewko trzeba zapłacić od około 40 zł w nadleśnictwach do nawet 799 zł. Według dostępnych wyliczeń i analiz najtańsze pozostają świerki pospolite, natomiast najdroższe są jodły kaukaskie, szczególnie wysokie drzewka. Cena choinki zależy przede wszystkim od gatunku, wysokości oraz miejsca zakupu.

Najtańsze choinki są w supermarketach

Supermarkety i sklepy budowlane oferują szeroki wybór choinek ciętych i w donicach. W dyskontach spożywczych ceny zaczynają się od 46,99 zł za świerk w donicy, a sięgają 79,99 zł za jodłę kaukaską lub drzewko cięte do 180 cm. Np. Biedronka sprzedaje jodłę kaukaską o wysokości 150–180 cm za 69,99 zł. W marketach budowlanych ceny jodły kaukaskiej wynoszą od 63 zł za mniejsze drzewka do 168 zł za okazy sięgające 3,5 metra, a standardowe choinki o wysokości około 2 metrów kosztują około 148 zł. OBI oferuje największe drzewka – jodły kaukaskie do 5 metrów w cenie 799 zł.

Najkorzystniejsze cenowo oferty zapewniają nadleśnictwa. W wielu regionach świerki i jodły do 150 cm kosztują tam od 40 do 80 zł, natomiast większe drzewka o wysokości od 2,5 do 5 metrów wyceniane są na 100–200 zł.

Droższe nie tylko choinki

Droższe choinki wpisują się w szerszy obraz przedświątecznej drożyzny. Z raportu UCE Research oraz Uniwersytety WSB Merito wynika, że w październiku najszybciej drożały produkty kojarzone ze świętami. Ceny kawy i czekolady wzrosły o około 30 proc. rok do roku, co czyni je jednymi z najszybciej drożejących produktów spożywczych.

Wśród używek, które odnotowały największe podwyżki, kawa mielona zdrożała o 32,3 proc., a rozpuszczalna o 12,6 proc. Drugą najszybciej drożejącą grupą były artykuły tłuszczowe – ich ceny wzrosły średnio o 9,7 proc. rok do roku. Margaryna zdrożała o 21 proc., olej o 13,2 proc., natomiast masło potaniało o 5 proc. Słodycze i desery podrożały średnio o 8,7 proc., a czekolada i wyroby czekoladopodobne niemal o 30 proc.

