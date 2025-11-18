Święta pod znakiem drożyzny. Ceny kawy i czekolady wyższe o 30 proc.

Najnowszy raport UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito pokazuje, że w październiku najszybciej drożały produkty często kojarzone z okresem świątecznym, takie jak kawa i czekolada. Oba artykuły zanotowały około 30-procentowy wzrost cen rok do roku, co czyni je jednymi z najszybciej drożejących produktów spożywczych na rynku.

Używki z największymi wzrostami cen

W październiku spośród 17 analizowanych kategorii największy wzrost zanotowały używki, których ceny podniosły się średnio o 10,6 proc. Największy wpływ na tę kategorię miała właśnie kawa: mielona zdrożała o 32,3 proc., a rozpuszczalna o 12,6 proc. Eksperci zwracają uwagę, że długotrwałe niekorzystne warunki pogodowe w krajach uprawiających kawę oraz kakao ograniczyły tegoroczne zbiory, co przełożyło się na wyższe ceny surowców.

Drugą najszybciej drożejącą grupą produktów były artykuły tłuszczowe, takie jak masło, olej i margaryna – ze średnim wzrostem cen o 9,7 proc. rok do roku. Największe podwyżki w tej grupie dotyczą margaryny (21 proc.) oraz oleju (13,2 proc.). Masło, po wcześniejszych rekordach, potaniało o 5 proc. Eksperci podkreślają, że na rynek tłuszczów wpływają niższe tegoroczne zbiory roślin oleistych, choć w najbliższych miesiącach spodziewana jest stabilizacja cen.

Słodycze coraz droższe przed świętami

Słodycze i desery zajęły trzecie miejsce w rankingu podwyżek – wzrost cen wyniósł 8,7 proc. Według ekspertów producenci często podnoszą ceny jesienią, licząc na większy popyt przedświąteczny. Dodatkowo wysokie ceny kakao i cukru na rynkach światowych podnoszą koszty produkcji. Czekolada i wyroby czekoladopodobne drożeją obecnie niemal o 30 proc. W październiku podrożały również m.in.:

chemia gospodarcza – 8,4 proc.,

dodatki spożywcze – 8,1 proc.,

pieczywo – 7,2 proc.,

mięso – 7,7 proc.,

ryby – 7,4 proc.,

wędliny – 5,9 proc.,

napoje bezalkoholowe – 6,6 proc.

Wzrost cen odnotowano także w przypadku produktów dla dzieci, środków higieny osobistej oraz nabiału, w którym znacząco drożeją jajka (17,6 proc.).

Niektóre produkty tanieją, ale nie złagodzą świątecznych kosztów

Spadki cen odnotowano w niewielu kategoriach. Najbardziej potaniały warzywa – o 6,4 proc., a także produkty sypkie (– 4,6 proc.), karma dla zwierząt (–1,9 proc.) oraz owoce (– 0,6 proc.).

Łącznie codzienne zakupy były w październiku droższe średnio o 4,1 proc. rok do roku. Według analityków ceny najważniejszych surowców, takich jak kakao i kawa, nie wykazują oznak szybkiego spadku, co może oznaczać, że grudniowe wydatki będą wyraźnie wyższe niż przed rokiem.

