Za południową granicą

W warszawskim Instytucie Słowackim reprezentanci Slovakia Travel i Tatry Mountain Resort ujawnili, iż przez pierwsze trzy kwartały 2025 roku ich ojczyznę odwiedziło 326 tysięcy turystów z Polski, generując 789 tys. noclegów. Stawia nas to na drugim miejscu wśród zagranicznych gości odwiedzających to państwo. "Obserwujemy coraz wyraźniejszy wzrost polskich wizyt" – akcentuje Martin Pavlík, kierownik Slovakia Travel w Polsce, zaś Ján Bošnovič, przedstawiciel Tatry Mountain Resort, dodaje: "Po otwarciu bieżącego sezonu narciarskiego Polacy zajmują czołowe miejsce pośród zimowych turystów".