Portfele Polaków czeka wstrząs. Uciążliwa opłata wzrośnie o 50 proc.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że opłata mocowa to jedna z pozycji widocznych na rachunkach za energię elektryczną od 2021 r., w konsekwencji przyjętej w 2017 r. ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci. Głównym uzasadnieniem wprowadzenia tej opłaty była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Funkcjonowanie programu wsparcia dostawców mocy przewidziano do 2047 r. Koszt rynku mocy w 2024 r. wyniósł blisko 6,1 mld zł wobec 5,3 mld zł w 2023 r. Wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2025 r. wynosi nieco ponad 6,4 mld zł.

Podwyżka opłaty mocowej

Tymczasem od nowego roku w życie wchodzi podwyżka opłaty mocowej. Według komunikatu URE z 30 października jej wysokość wyniesie aż 50 proc.

Dla gospodarstw domowych, które zużywają rocznie poniżej 500 kWh opłata mocowa wzrośnie z obecnych 2,86 zł/mies. na 4,29 zł/mies. Jeśli zużycie wyniesie pomiędzy 500 – 1200 kWh, opłata będzie wynosić 10,31 zł/mies. (obecnie 6,86 zł). Zużycie powyżej 2800 kWh rocznie będzie wiązało się z opłatą w wysokości 24,05 zł/mies.

Opłata mocowa wzrośnie również dla odbiorców biznesowych.

Koniec z mrożeniem cen energii

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk poinformował 24 czerwca, że rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych do końca tego roku.

Jednak pod koniec października minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że rząd nie będzie więcej przedłużał mechanizmu mrożenia cen, ponieważ oznacza to zwiększone wydatki budżetowe. Tym samym od nowego roku rachunki Polaków za energię elektryczną wzrosną.

– Mrożenie, czyli dopłacanie do cen energii, to mniej środków m.in. na ochronę zdrowia. Przedsiębiorstwa energetyczne są zakontraktowane na kolejny rok, nie widzimy przestrzeni do podwyżek – stwierdził Motyka na antenie TVN24. Minister dodał, że rząd będzie zachęcał Polaków do korzystania z taryf dynamicznych.

Czytaj też:

Wkrótce Polacy przeżyją szok. Te rachunki wzrosną nawet o 80 proc.Czytaj też:

Raport ujawnia szokującą prawdę. Polacy coraz częściej walczą o płynność finansową