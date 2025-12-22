"Zdrajcy". Europoseł uderza w Konfederację

Akcja odbyła się w dniu wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. "Chcemy, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, ale nie chcemy być frajerami, którzy dają się ogrywać. Przede wszystkim polskie interesy!" – zaznaczył Mentzen. na portalu X.

Podczas pikiety, za plecami polityków ugrupowania, widoczny był transparent ze zdjęciem Wołodymyra Zełenskiego i napis: "Zełenski! Oddaj nasze 100 miliardów". Zgromadzeni przyszli na pikietę z biało-czerwonymi flagami.

Szczerba o Konfederacji: To było obrzydliwe

Do działań polityków Konfederacji odniósł się w poniedziałek europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

– Jeżeli siły, które chcą dojść do władzy, zaczynają ze sobą konkurować na radykalizm i na rosyjską narrację, to ja mówię bardzo wprost – to są zdrajcy. To było obrzydliwe – stwierdził polityk na antenie Polsat News. – Wychodzi pan Mentzen, który jeszcze przed chwilą był poważnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, z hasłami ukradzionymi Grzegorzowi Braunowi... – dodał.

Jak zaznaczył Szczerba, "Grzegorz Braun nie reprezentuje opcji, która idzie na Zachód, która buduje bezpieczeństwo". – Ma swoją własną agendę, nie chcę jej nazywać wprost, ale każdy z naszych widzów, który przyjmuje takie określenia, wyrobił sobie już opinię na temat tego człowieka i skandalem jest to, że uzyskuje tak gigantyczne poparcie w sondażach – powiedział eurodeputowany.

Delegalizacja Korony? Polityk KO wskazuje na rolę służb

Europoseł Koalicji Obywatelskiej odniósł się również do kwestii ewentualnej delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Szczerba powiedział, że choć osobiście bardzo by chciał delegalizacji ugrupowania Grzegorza Brauna, to polega w tej kwestii na pracy służb.

– Służby się przyglądają temu środowisku, źródłom jego finansowania, natomiast nie wyprzedzajmy faktów. (...) Jeżeli będzie jakikolwiek poważny sygnał, który najpierw powinien poznać Sejm na posiedzeniu niejawnym, a później opinia publiczna, to trzeba będzie to przeciąć – zaznaczył Michał Szczerba.

– Nie możemy sobie pozwolić w takim czasie, kiedy pełnoskalowa wojna może się rozlać na UE, na NATO (...), że taka piąta kolumna będzie tu funkcjonować – dodał.

