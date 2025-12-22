Poseł KO: Dzięki Ukraińcom niejeden z nas otrzymał darmową opiekę zdrowotną

Do pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy oraz ich wkładu do budżetu poseł Platformy Obywatelskiej odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim wpisie zwrócił się do panów "Braunow", "Tumanów", "Mentzenin"i "Bosakin" z Konfederacji.

Poseł KO zwrócił się do polityków Konfederacji. Chodzi o Ukrainę

Według Piotra Kandyby, od początku wojny Ukraińcy otrzymali od nas w różny sposób, w pomocy militarnej, gospodarczej i humanitarnej około 33 miliardy złotych. Z kolei włożyli do naszego systemu, poprzez swoją pracę i konsumpcję, ok. 63 miliardy – przekonuje poseł. "Bilans – około 30 miliardów złotych!!!!!" – podsumowuje.

Zaprezentowane dane skłoniły parlamentarzystę do wnioski, że dzięki pracy Ukraińców niejeden z nas mógł skorzystać z darmowej opieki zdrowotnej czy otrzymał 800 plus bądź 13. czy 14. emeryturę.

"Ekipa pana 'Bosakina, rywalizuje z p. 'Braunowem' na kłamstwa antyukraińskie, mam nadzieję, że młodzież to widzi!" – czytamy we wpisie Piotra Kandyby. W jednym z komentarzy pod wpisem polityk podkreśla, iż niektórzy specjalnie nie dostrzegają, że Ukraińcy przynieśli do Polski więcej niż dostali.

facebook

"Zełenski! Oddaj nasze 100 miliardów!"

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, w związku z wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, Konfederacja zorganizowała przed Sejmem pikietę. Politycy mieli ze sobą transparent z napisem: "Zełenski! Oddaj nasze 100 miliardów!".

"NIE jesteśmy sługami narodu ukraińskiego!" – podkreślał tego dnia lider Nowej Nadziej Sławomir Mentzen. "Chcemy, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, ale nie chcemy być frajerami, którzy dają się ogrywać. Przede wszystkim polskie interesy!" – tłumaczył.

– Chcielibyśmy zrozumieć fenomen, jak to możliwe, że polski rząd już zapowiedział dobrowolną inicjatywę i przekazanie kolejnych setek milionów zł na rzecz Ukrainy, a w tym samym czasie mamy wiele wątpliwości, czy dotychczasowa pomoc rzeczywiście skutecznie dociera do obywateli Ukrainy, zarówno tych na Ukrainie, bo ci, którzy już są w Polsce, to wiemy, że często tę opiekę mieli znacznie bardziej rozwiniętą i łatwiej dostępną niż obywatele polscy, mieszkający tutaj od dziesięcioleci. Stąd ten głos w debacie – mówił z kolei w rozmowie z DoRzeczy.pl Grzegorz Płaczek.

Czytaj też:

Radykalny zwrot ws. Ukraińców w Polsce. To koniec przywilejówCzytaj też:

Jak Ukraina odwdzięcza się Polsce? "Może to będzie zbyt brutalne"Czytaj też:

"Zełenski! Oddaj nasze 100 mld!". Protest Konfederacji pod Sejmem