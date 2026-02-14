Zełenski poucza Trumpa. "Niewłaściwe stanowisko USA"

Zełenski podkreślał w trakcie monachijskiej konferencji, że ukraińska armia powinna zostać włączona do zachodniego systemu bezpieczeństwa. – Niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO – oświadczył.

Prezydent Ukrainy skrytykował także format rozmów pokojowych, wskazując na zbyt małą obecność państw europejskich przy stole negocjacyjnym. – Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna za stołem rozmów – podkreślił. Zełenski zaznaczył przy tym, że liczy na wyraźne wsparcie ze strony amerykańskich polityków, w tym Donalda Trumpa i Kongresu USA.

– Szczerze mówiąc, obecnie tylko Ukraina broni Europy – powiedział Zełenski. – Obecnie tylko Europa przekazuje Ukrainie pieniądze i pomaga jej. Dzisiaj tylko Stany Zjednoczone mogą powstrzymać Putina – ocenia.

Jak podkreślił, Amerykanie obecnie "wysyłają więcej sygnałów, że to Ukraina musi pójść na kompromis, a nie Rosja". – To nie jest właściwe stanowisko – stwierdził.

Jego zdaniem Kreml przeciąga rozmowy i chce znormalizować relacje z USA. – Dopóki nie będzie wystarczającej presji na Władimira Putina, oni będą grać – mówił.

Przytyk wobec Orbána i ostrzeżenia przed Rosją

Podczas swojego wystąpienia w Monachium, Wołodymyr Zełenski podkreślał strategiczną rolę Ukrainy w powstrzymywaniu rosyjskiej agresji. Jak zaznaczył, obrona Ukrainy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państw regionu. – Ukraińcy odgrywają kluczową rolę w powstrzymaniu rosyjskiej agresji, gdyż zapewniają wolną i niepodległą Polskę, kraje bałtyckie, Mołdawię i Rumunię – powiedział.Ukraiński prezydent odniósł się także bezpośrednio do Viktora Orbána. W ostrych słowach zasugerował, że węgierski premier nie traktuje poważnie zagrożenia militarnego ze strony Rosji. – Jeden Viktor potrafi myśleć o tym, jak powiększyć brzuch, a nie o tym, jak rozbudować armię, by powstrzymać rosyjskie czołgi przed powrotem na ulice Budapesztu – stwierdził.

