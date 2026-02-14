W kościołach w całej Polsce odbędzie się zbiórka na Ukrainę. "Światło w ciemności"

„Drodzy Polacy, z zimnego Kijowa przy dźwięku generatorów, pragnę z całego serca podziękować Wam za Waszą modlitwę, za otwarte serca i za taką konkretną pomoc okazywaną Ukrainie oraz mieszkańcom Kijowa w czasie tej straszliwej i wyczerpującej zimy” – mówi bp Krywicki. Podkreśla, że sytuacja w Kijowie jest naprawdę bardzo trudna i dlatego solidarność Polaków jest dla jego rodaków znakiem nadziei, światłem w ciemności.

"Doświadczyliśmy już waszego braterstwa"

Biskup kijowsko-żytomierski przypomniał, że Ukraińcy doznali już ze strony Polaków prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa w 2022 r. „Dziś znowu dajecie takie jaskrawe świadectwo wiary i miłosierdzia” – dodaje bp Krywicki. Teraz – mówi dalej – kiedy mróz przenika nasze miasta, nasze ręce i nogi, wasza miłość chrześcijańska ogrzewa zarówno serca, jak i ciała.

Dziękując Polakom za każdy gest wsparcia, bp Krywicki prosi Boga, aby stokrotnie wynagrodził okazaną pomoc. „O to gorąco się modlimy w Waszych intencjach” – zapewnił łaciński biskup ukraińskiej stolicy.

Polacy organizują kolejną zbiórkę na Ukrainę

Ze względu na dramatyczną sytuację ludności na Ukrainie bp Jan Piotrowski ogłosił w lutym zbiórkę celem niesienia pomocy doświadczonym przez wojnę, prosząc diecezjan o ofiarność na rzecz potrzebujących. Zbiórka będzie miała miejsce po każdej Mszy św. w niedzielę, 15 lutego.

„Mając na uwadze dramatyczną sytuację na Ukrainie i odpowiadając na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, bardzo proszę o przeprowadzenie zbiórki ofiar na pomoc ludności Ukrainy” – pisze w komunikacie bp Jan Piotrowski.

Zebrane ofiary należy przekazywać na konto Caritas Kieleckiej: ING Bank Śląski O/ Kielce 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy” lub wpłacić w kasie Caritas kieleckiej.

