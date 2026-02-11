Unijna pożyczka dla Ukrainy. PE podjął ważne decyzje

W środę w Parlamencie Europejskim głosowano nad przyjęciem trzech aktów prawnych umożliwiających Ukrainie otrzymanie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Europosłowie wyrazili zgodę na przyjęcie wszystkich trzech aktów.

Pożyczka dla Ukrainy

Z kwoty 90 mld euro, 30 mld zostanie przeznaczone na pomoc makrofinansową lub wsparcie budżetowe. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy i wsparcie zakupów sprzętu wojskowego, co zapewni terminowy dostęp do kluczowych produktów obronnych. Broń będzie kupowana głównie od przedsiębiorstw zbrojeniowych z Ukrainy, UE oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Pieniądze będą pochodzić z zaciągniętej przez państwa członkowskie pożyczki. Jak szacuje Komisja Europejska, koszt obsługi długu na około 1 miliard euro do 2027 roku i około 3 miliardy euro rocznie od 2028 roku. Ukraina będzie zobowiązana do spłaty kapitału pożyczki po otrzymaniu reparacji wojennych od Rosji.

Po decyzji Parlamentu Europejskiego pozostaje jeszcze zatwierdzenie pożyczki przez Radę Unii Europejskiej. Jeśli tak się stanie, Ukraina otrzyma pierwszą transzę pieniędzy na początku drugiego kwartału 2026 r.

Ukraina będzie musiała spłacić pożyczkę dopiero po zakończeniu wojny przez Rosję i wypłaceniu reparacji wojennych. Wydaje się to mało prawdopodobne, co oznacza, że UE mogłaby stale rolować dług lub wykorzystać zamrożone aktywa rosyjskie do jego spłaty. Wymagałoby to kolejnego porozumienia politycznego między przywódcami UE, ponieważ Belgia stanowczo sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych aktywów, z których większość znajduje się w brukselskim depozycie finansowym Euroclear.

