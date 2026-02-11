Lewicowy portal Politico opublikował niedawno artykuł o idei "przyspieszonego członkostwa Ukrainy w UE”. W tekście omówiono również sposoby poradzenia sobie ze, spodziewanym w tej kwestii, węgierskim wetem.

Publikacja nie spodobała się węgierskiemu premierowi. Viktor Orban stwierdził, że plany dotyczące członkostwa Ukrainy w UE to "wypowiedzenie wojny" Budapesztowi.

"Oficjalna publikacja brukselskich elit, Politico, opublikowała najnowszy plan wojenny Brukseli i Kijowa, pięciopunktowy plan Zełenskiego. Postanowili, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii już w 2027 roku. Ten nowy plan jest otwartym wypowiedzeniem wojny Węgrom. Ignorują decyzję narodu węgierskiego i są zdeterminowani, by obalić węgierski rząd wszelkimi możliwymi środkami” – napisał Orbán na swoim profilu w portalu społecznościowym X.

Premier Węgier dodał, że UE i Ukraina chcą, aby opozycja na Węgrzech doszła do władzy, ponieważ wtedy nie będzie już weta, oporu i wstrzymywania się od głosu "w ich konflikcie”.

"W kwietniu Węgrzy muszą powstrzymać ich w wyborach. Fidesz jest jedyną siłą stojącą między Węgrami, a rządami Brukseli i jedyną gwarancją węgierskiej suwerenności" – zakończył swój wpis Orban.

Orban: Ukraina jest naszym wrogiem

Podczas niedawnego wystąpienia w mieście Szombathely Viktor Orban skrytykował ponawiająca apele Ukrainy o wstrzymanie importu rosyjskiej energii.

– Każdy, kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, więc Ukraina jest naszym wrogiem – powiedział węgierski przywódca. Obecne regulacje zakładają wstrzymanie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego do końca 2026 r., a gazu dostarczanego rurociągami – do 30 września 2027 r.

Orban podkreślił ponadto, że opowiada się za współpracą z Kijowem, ale zdecydowanie protestuje przeciwko akcesowi Ukrainy do Unii Europejskiej.

Orban przyjął zaproszenie Trumpa. Mówi, kto sabotuje działania pokojowe USA