Wybory na Węgrzech. Lider opozycji zapowiada publikację sekstaśmy

Lider głównej węgierskiej partii opozycyjnej Tisza, Peter Magyar, zamieścił we wtorek wieczorem (10 lutego) wpis w serwisie X, w którym zapowiedział możliwe ujawnienie sekstaśmy z jego udziałem.

"Wysłali wielu dziennikarzom link, na którym widać pokój objęty monitoringiem. Podejrzewam, że planują upublicznić nagranie zarejestrowane przy użyciu narzędzi służb specjalnych – być może sfałszowane – na którym widać mnie podczas intymnego zbliżenia z moją ówczesną partnerką" – napisał.

twitter

Magyar atakuje Fidesz. Pisze o publikacji sekstaśmy

Według Magyara, publikacja miałaby służyć zdyskredytowaniu go przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, zaplanowanymi na 12 kwietnia 2026 r. Polityk uważa, że taki krok miałby odwrócić uwagę opinii publicznej od poważnych problemów politycznych i społecznych, za które krytykuje rządzący Fidesz.

W oświadczeniu zaznaczył, że jest dorosłym mężczyzną prowadzącym życie prywatne z pełnoletnią partnerką i nie ulegnie szantażowi ani groźbom, podkreślając zarazem, że jego rodzina – w tym troje małoletnich dzieci – jest wykorzystywana w tym sporze.

Magyar i jego partia Tisza (Szacunek i Wolność) twierdzą, że rząd Fideszu stosuje taktyki podobne do "kampanii w rosyjskim stylu", mające na celu zdyskredytowanie przeciwników politycznych.

W kwietniu wybory na Węgrzech. Czy Orban utrzyma władzę?

Ostatnie sondaże dają formacji Magyara przewagę lub minimalne prowadzenie nad partią Viktora Orbana, ale wynik wyborów nadal nie jest przesądzony, bo różne instytuty badawcze pokazują różne poparcie, a wielu wyborców pozostaje niezdecydowanych.

62-letni Orban rządzi Węgrami dłużej niż jakikolwiek inny premier w historii tego kraju po transformacji. Funkcję szefa rządu sprawuje nieprzerwanie od 2010 r.

Czytaj też:

Wojna w Kosowie. Orban ujawnia: Clinton prosił Węgry o atak