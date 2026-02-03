Wyścig Fideszu z TISZĄ. Poza nimi nad progiem tylko jedna partia

W kwietniu 2026 roku na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Partii Fidesz wyrosła poważna konkurencja w postaci centrowej formacji TISZA kierowanej przez byłego współpracownika Viktora Orbana Pétera Magyara.

Ekipa premiera Orbana, podobnie jak w poprzedniej kampanii, przekonuje, że jeśli ich formacja zwycięży, będzie to gwarancja, że Węgry nie zostaną uwikłane w wojnę z Rosją, do której jej zdaniem brnie obecnie zachodnioeuropejskie kierownictwo polityczne. Orban przedstawia swój gabinet jako rząd narodowy, a Magyara, i jego ugrupowanie określa jako zależne od urzędników Unii Europejskiej i kierowanie się ich priorytetami.

TISZA przed Fideszem Orbana

W opublikowanym sondażu Centrum Badań 21 prowadzi TISZA. Badanie przeprowadzone między 28 stycznia a 2 lutego wskazuje, że ta opozycyjna partia uzyskała 35 proc. poparcia wśród ogółu wyborców. To nieznaczny wzrost w porównaniu z grudniowym wynikiem 34 proc. Według tej ankiety Fidesz natomiast może liczyć 28 proc., co stanowi wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego okresu.

Duża radość mainstreamowych mediów wywołał wynik sondażu wśród zdecydowanych wyborców. Otóż w tej grupie główna formacja opozycyjna ma 53 proc. poparcia, podczas gdy ugrupowanie Viktora Orbana jedynie 37 proc.

Podium zamyka Ruch Naszej Ojczyzny (MHM)

Trzecia jest prawicowa Mi Hazank Mozgalom (Ruch Naszej Ojczyzny), która jest jedyną partią oprócz TISZY i Fideszu, która przekracza we wspomnianym sondażu próg wyborczy.

Jest to formacja kierowana przez László Toroczkaia i innych działaczy odłączonych od pracicowej partii Jobbik. Mi Hazank prezentuje program konserwatywny, uniosceptyczny, sprzeciwiający się masowej migracji i islamizacji Europy oraz antykomunistyczny. W Parlamencie Europejskim ma przedstawicieli w grupie Europa Suwerennych Narodów.

