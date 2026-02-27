Partie węgierskiej opozycji wycofują się z wyborów. Mają jeden cel

Kilka węgierskich ugrupowań opozycyjnych ogłosiło rezygnację z samodzielnego startu w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Chcą uniknąć rozproszenia głosów i tym samym zwiększyć szanse na zwycięstwo partii TISZA, kierowanej przez Petera Magyara.

Ze startu w wyborach zrezygnowały m.in.: Ruch Momentum (Momentum Mozgalom), LMP – Węgierska Partia Zielonych (LMP – Magyarorszag Zöld Partja) oraz Dialog – Partia Zielonych (Parbeszed – A Zöldek Partja).

Lider partii TISZA Peter Magyar zaapelował do pozostałych formacji opozycyjnych o podobny krok, przekonując, że tylko zjednoczona opozycja ma realną szansę zakończyć 16-letnie rządy Viktora Orbana.

Wybory na Węgrzech

Przypomnijmy, że wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Sondaże pokazują, że czeka nas zacięta walka. Według badania ośrodka Nezopont Intezet, partia premiera Viktora Orbana, Fidesz, może liczyć na 46 proc. poparcia, zaś opozycyjna TISZA, której liderem jest Peter Magyar – na 40 proc.

Podobnie kształtują się wyniki w sondażu Alapjogokert Központ. Poparcie dla Fideszu to około 49 proc., zaś dla opozycyjnej partii TISZA – 42 proc. Instytut Idea twierdzi natomiast, że TISZA prowadzi z aż 10-punktową przewagą i osiąga wynik na poziomie 48 proc. W tym badaniu Fidesz zanotował 38 proc. Natomiast, biorąc pod uwagę średnią sondażową, TISZA może liczyć na 44,8 proc. poparcia, zaś Fidesz – na 41,8 proc.

Oprócz TISZY i Fideszu, szanse na przekroczenie progu wyborczego mają jeszcze prawicowy Ruch Nasza Ojczyzna, lewicowa Koalicja Demokratyczna oraz Węgierska Partia Psa o Dwóch Ogonach, ciesząca się głównie poparciem młodych wyborców.

