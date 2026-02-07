Wojna w Kosowie. Orban ujawnia: Clinton prosił Węgry o atak

Według Orbana, prośba amerykańskiego przywódcy miała obejmować "ostrzelanie Serbii z terytorium Węgier, aż po Belgrad".

Orban, który wówczas był premierem pierwszą kadencję, podkreślił, że odmówił Clintonowi. Jak dodał, gdyby w tamtym czasie Węgry miały rząd, który mówi tylko "tak", kraj zostałyby wciągnięty w wojnę.

Orban: Wojnie można powiedzieć "nie"

Polityk przywołał tę historię podczas spotkania z wyborcami w Szombathely w sobotę jako przykład, że możliwe jest powiedzenie "nie" wojnie.

Węgierski premier odniósł się w ten sposób do swojego sprzeciwu wobec pomocy Ukrainie w konflikcie z Rosją, przy jednoczesnym poparciu dla wysiłków pokojowych podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Konflikt w Kosowie. Naloty NATO na Jugosławię

Konflikt w Kosowie trwał w latach 1998-1999 i zakończył się interwencją NATO, które prowadziło naloty na terytorium Jugosławii, co ostatecznie doprowadziło do wycofania sił jugosłowiańskich z Kosowa.

Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 r. Nie uznaje jej Serbia, a spośród państw Unii Europejskiej także Grecja, Hiszpania, Rumunia, Słowacja oraz Cypr.

Serbia formalnie stara się wejść do UE, ale warunkiem akcesji jest właśnie uznanie Kosowa, co władze w Belgradzie kategorycznie odrzucają.

