Kolejna zbiórka na Ukraińców. Biskup apeluje

„Mając na uwadze dramatyczną sytuację na Ukrainie i odpowiadając na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, bardzo proszę o przeprowadzenie zbiórki ofiar na pomoc ludności Ukrainy” – pisze w komunikacie bp Jan Piotrowski.

Zebrane ofiary należy przekazywać na konto Caritas Kieleckiej: ING Bank Śląski O/ Kielce 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy” lub wpłacić w kasie Caritas kieleckiej.

Pomoc dla Ukraińców

W diecezji kieleckiej pomoc dla Ukrainy organizowana była od początku wojny. Swoje pomieszczenia dla uchodźców od pierwszych dni po ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę udostępnił Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, którego dyrektor ks. Łukasz Zygmunt sam jeździł po grupy uchodźców. Caritas diecezjalna organizowała noclegi w diecezji, punkty pomocy doraźnej, a z czasem kursy umożliwiające naukę języka polskiego i zdobycie nowych kwalifikacji. Pomoc niosło Centrum Duszpasterskie Wesoła 54, przy kościele akademickim św. Jana Pawła II. W 2022 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie prowadzone przez ks. Andrzeja Drapałę powołało Dom-Polsko Ukraiński. – Od momentu wybuchu wojny systematycznie pomagamy uchodźcom z Ukrainy i tę pomoc świadczymy po dziś dzień – powiedział KAI ks. Andrzej Drapała. Dom Polsko-Ukraiński proponuje uchodźcom, m.in. zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, logopedyczne, z języka angielskiego, wsparcie psychologa. Zapewnia wsparcie dla całych rodzin. W lutym br. diecezja zorganizowała zbiórkę termosów i warników gastronomicznych dla mieszkańców przyfrontowego Dnipro.

W pomoc dla ludności Ukrainy zaangażowane są parafie i gminy. W gminie Krasocin np., w miejscowej szkole zatrudniono asystenta międzykulturowego – nauczycielkę z biegłą znajomości języka ukraińskiego, która prowadzi zajęcia adaptacyjne z ukraińskimi uczniami. Obecnie w tamtejszym zespole szkół uczy się nadal 27. dzieci z Ukrainy, a ich rodzice znaleźli zatrudnienie w gminie.

