Ukraińskie media cytują słowa Sikorskiego o Ukraińcach w Polsce

"Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w czwartkowym przemówieniu w Sejmie pochwalił ukraińskich imigrantów za ich dużą aktywność ekonomiczną w Polsce" – napisał portal Europejska Prawda.

– Poziom aktywności zawodowej dorosłych imigrantów z Ukrainy jest wręcz większy niż wśród Polaków. Od 2022 r. Ukraińcy założyli w Polsce ponad 120 tys. firm. Zatrudniają ludzi, płacą podatki. Te przedsiębiorstwa zwiększają naszą wymianę handlową z Ukrainą – powiedział Sikorski, cytowany w tekście.

Podkreślił, że w czasie pokoju rola ukraińskich imigrantów będzie wzrastać, "ale nie o zyski finansowe chodzi". – Od czterech lat pokazujemy, co oznacza hasło "polska solidarność" – dodał szef polskiej dyplomacji.

Portal przypomniał w tym kontekście, że 19 lutego prezydent Karol Nawrocki podpisał który zakłada przeniesienie wszystkich instrumentów wsparcia dla uchodźców z Ukrainy do ustawy o ochronie cudzoziemców. "W grudniu polski prezydent wyraził radość, że Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, znaleźli tu swój dom" – czytamy w artykule.

Wojna na Ukrainie w exposé Sikorskiego

W czwartek w Sejmie odbyło się exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Szef MSZ w swoim wystąpieniu sporo miejsca poświęcił wojnie na Ukrainie. Podkreślił, że "dzięki odwadze swoich żołnierzy, dzięki poświęceniu obywateli i wsparciu sojuszników na całym świecie, w tym Polski, Ukraina się broni".

– Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna czy nieopłacalna, mówię wyraźnie: popełniacie błąd – oświadczył. Jak dodał, jeśli Ukraina przegra wojnę, zagrożenie ze strony Rosji nie spadnie, ale wzrośnie".

– Jeśli, jak zakładamy, działania Putina będą w dalszym ciągu destabilizować Europę i świat, Polska jest gotowa pełnić rolę regionalnego centrum dla sił USA: gościć bazy, misje, ćwiczenia i utrzymywać sprzęt kluczowy dla wschodniego skrzydła NATO – mówił Sikorski.

