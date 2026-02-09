Papież Leon XIV wysłał na Ukrainę 80 generatorów prądu

Przesłano również leki, w tym antybiotyki i środki przeciwzapalne, oraz produkty spożywcze – informuje Vatican News.

Modlitwa za Ukrainę, do której Ojciec Święty wezwał podczas audiencji ogólnej w środę 4 lutego, przekształca się w konkretny wyraz solidarności. Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia wysłała z polecenia papieża trzy ciężarówki z 80 generatorami prądu. Leon XIV poparł w ten sposób apele wielu biskupów z różnych części świata, którzy są świadomi cierpień ludzi spowodowanych skutkami wojny i trudnościami spowodowanymi mrozami, w warunkach celowego niszczenia infrastruktury energetycznej. Wiele osób zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów, aby znaleźć pomoc w punktach ogrzewania, gdzie dzięki generatorom mogą również otrzymać ciepły posiłek.

Środki, które wyruszyły z katedry św. Zofii w Rzymie, dotarły już do miejsca przeznaczenia w Fastowie i Kijowie, które szczególnie ucierpiały w wyniku ostatnich ostrzałów. Oprócz generatorów do Ukrainy wysłano tysiące opakowań leków, suplementów diety i melatoniny, która cieszy się dużym popytem, ponieważ pomaga regulować sen w tym okresie lęku i ciągłego stresu.

Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia informuje również, że przygotowuje kolejną dostawę antybiotyków, leków przeciwzapalnych, hipotensyjnych i różnych rodzajów żywności. Po dotarciu pomocy na Ukrainę jest ona rozdzielana poprzez sieć parafialną.

Rosja kontynuuje odcinanie Ukrainy od ciepła

Od kilku tygodni armia rosyjska prowadzi uderzenia w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, odcinając mieszkańców od ciepła i prądu. Jest to szczególnie dotkliwe ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne. Obecnie ponad 1400 bloków mieszkalnych w Kijowie pozostaje bez ogrzewania.

"Przeprowadziłem rozmowę koordynacyjną w sprawie sytuacji w sektorze energetycznym i działań mających na celu wyeliminowanie skutków rosyjskich ataków. Najtrudniejsze warunki utrzymują się w stolicy: ponad 1400 bloków mieszkalnych w Kijowie nadal nie ma ogrzewania i niezwykle ważne jest, aby mieszkańcy każdego z tych budynków otrzymali wszelkie niezbędne wsparcie" – przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.