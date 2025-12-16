Radykalny zwrot ws. Ukraińców w Polsce. To koniec przywilejów

O nagłym zwrocie w podejściu rządu do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy informuje Interia. Z ustaleń serwisu wynika, że w wykazie prac legislacyjnych rządu kilka dni temu pojawił się projekt ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Został on przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ujawniono plany rządu ws. Ukraińców w Polsce. Będą traktowani jak inni cudzoziemcy

Nowa propozycja, jak czytamy, to z jednej strony efekt rekomendacji wydanych przez Komisję Europejską, z drugiej zaś – odpowiedź na głośne weto prezydenta.

Przygotowany projekt zakłada wygaszenie działania specustawy przyjętej po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, która przyznawała obywatelom tego kraju specjalne przywileje. Ostateczny kształt ustawy nie jest jeszcze znany. Jak jednak dowiedziała się Interia od rzecznik MSWiA Karoliny Gałeckiej, projekt zakłada, że wszyscy Ukraińcy będą traktowani jak inni cudzoziemcy po 4 marca 2026 roku.

– Większość uchodźców znalazła zatrudnienie, ich dzieci uczęszczają do szkół i zintegrowały się z polskimi uczniami. Dlatego dalsze utrzymywanie ustawy, zawierającej rozwiązania specjalne, może tworzyć ryzyko nierównego traktowania – wyjaśniła Gałecka.

"Presja weta działa!"

Satysfakcji z takiego obrotu spraw nie kryje szef Gabinetu Prezydenta RP. "Prezydent Karol Nawrocki mówił jasno: koniec z przedłużaniem w nieskończoność szczególnych warunków dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Przepisy, które były niezbędne, jak do Polski ruszyła fala uchodźców, dziś trzeba wygasić. W sierpniu było weto, a po wprowadzeniu 800Plus jedynie dla pracujących cudzoziemców podpis wyłącznie po to, by uniknąć chaosu. Z jasnym komunikatem: 'ostatni raz" – przypomniał za pośrednictwem mediów społecznościowych Paweł Szefernaker.

Jaki jest efekt tych działań? "Rząd przygotowuje zmianę kursu i przejście na ogólne zasady funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. Jest projekt wygaszający rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy" – wskazał szef Gabinetu Prezydenta RP, podkreślając, że "presja weta działa!".

Czytaj też:

"Zapnijcie pasy, to będzie ciężki tydzień". Orban o wojnie na Ukrainie

Czytaj też:

"Mówię to otwarcie". Prezydent bez ogródek o relacjach z Ukrainą