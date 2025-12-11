Papież zaproszony do Polski. Wizyta dopiero po wyborach?

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda podkreślił życzliwość Ojca Świętego i jego zainteresowanie Polską, którą odwiedzał wielokrotnie jako kardynał. Poinformował, że wręczył papieżowi list zapraszający go do Polski.

Przypomniał, że zaproszenia te zostały już skierowane przez prezydentów RP – urzędującego i poprzedniego, a także przez niektórych polskich biskupów.

Kiedy może dojść do wizyty papieża w Polsce?

Kiedy można się spodziewać papieskiej wizyty? Nie będzie to rok 2026, w którym papieski kalendarz jest już wypełniony. Nie będzie to prawdopodobnie również rok 2027, choć z uwagi na 150. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie byłby to interesujący termin. Abp Wojda odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji na Placu Piusa XII w Rzymie, zaznaczył, że 2027 to rok wyborczy, a praktyką watykańską jest nie organizowanie papieskich wizyt w kraju, gdy są wybory.

Abp Wojda poinformował, że podziękował papieżowi za obecność jego legata na obchodach 100-lecia archidiecezji gdańskiej. Zdradził też, że na zakończenie spotkania Ojciec Święty Leon XIV udzielił Prezydium KEP błogosławieństwa.

Papież przypomniał list polskich biskupów

Abp Józef Kupny, wiceprzewodniczący KEP, mówił o tym, że zrelacjonował Ojcu Świętemu wydarzenia, które miały miejsce we Wrocławiu w związku z 60. rocznicą Orędzia Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich. – Podziękowałem także Ojcu Świętemu, że w czasie modlitwy Anioł Pański pozdrowił uczestników tych uroczystości – powiedział. Poinformował także, że wręczył Ojcu Świętemu facsimile najważniejszych dokumentów związanych z tamtymi wydarzeniami – rękopisu autorstwa abp Kominka, listu, który został wysłany do biskupów niemieckich oraz ich odpowiedzi.

– Opowiadałem też o atmosferze obchodów, o tym, że było to wydarzenie o charakterze religijnym, nie politycznym, że zostało bardzo dobrze przyjęte, także przez media oraz, że obserwowaliśmy duże zainteresowanie tym wydarzeniem także ze strony mediów niemieckich – mówił abp Kupny. – Potrzebujemy wyciągać ręce nie tylko do Niemców, z którymi teraz relacje są może trochę bardziej napięte, ale i do Ukraińców; powinniśmy wyciągać ręce do naszych bliskich w rodzinach, do przeciwników politycznych, do tych, którzy inaczej myślą niż my. To jest idea, którą chcemy propagować i zachęcać do pojednania – dodał.

Wizyta polskich biskupów w Watykanie

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, polscy biskupi wymienili, że wśród omawianych tematów znalazła się m.in. kwestia religii w szkole, sytuacja młodzieży w Polsce, a także tematyka związana z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele. Uczestnicy spotkania poinformowali Ojca Świętego o przygotowywaniu Komisji Historycznej niezależnych ekspertów do zbadania tych spraw. Podkreślili też, że papież miał już informacje na ten temat.

To już druga wizyta Prezydium Konferencji Episkopatu Polski u Ojca Świętego. W ubiegłym roku Prezydium KEP spotkało się z papieżem Franciszkiem. Biskupi liczą na to, że tradycja bezpośrednich spotkań Prezydium KEP z papieżem będzie kontynuowana.

