Watykan zwrócił cenne przedmioty. "To nie jest ostatni krok"

Rdzenni mieszkańcy Kanady otrzymali z Muzeów Watykańskich 62 artefakty. W weekend zostały one odebrane przez przedstawicieli Pierwszych Narodów, Inuitów i Metysów podczas ceremonii religijnych na międzynarodowym lotnisku w Montrealu – poinformowały kanadyjskie media.

Po ponad trzech latach negocjacji papież nakazał zwrot obiektów Kanadzie. W 2022 roku poprzednik Leona XIV, Ojciec Święty Franciszek, odbył "podróż pokutną" do Kanady, podczas której spotkał się z przedstawicielami rdzennej ludności.

Wśród zwróconych przedmiotów znajduje się między innymi kajak używany do połowu wielorybów. W zeszłym tygodniu przedstawiciele Zgromadzenia Pierwszych Narodów udali się do Watykanu, aby przygotować się do zwrotu poprzez szereg uroczystości.

Watykan oddał Kanadzie skradzione artefakty. "To nie jest ostatni krok"

– To kolejny krok w kierunku odzyskania naszego dziedzictwa kulturowego. Ale to nie jest ostatni krok – wyjaśniła Cindy Woodhouse Nepinak, przewodnicząca Zgromadzenia Pierwszych Narodów, Inuitów i Metysów. – Nie spoczniemy, dopóki nie odzyskamy całego naszego mienia – dodała. Jak wskazała, w Watykanie znajdują się jeszcze inne artefakty. Przedmioty stworzone przez ich przodków są żywymi symbolami rdzennej kultury i ważną częścią ich tożsamości.

Arcybiskup Vancouver Richard Smith powiedział dziennikarzom, że pojednanie to nie jest jednorazowe wydarzenie, ale długa podróż wymagająca pokory, wytrwałości i gotowości do słuchania.

Obiekty zostały wysłane do Rzymu przez misjonarzy w latach 1923-1925 na wystawę misyjną w Roku Świętym 1925. Wcześniej były eksponowane w dziale etnologicznym Muzeów Watykańskich. Ich powrót został wynegocjowany przy udziale biskupów kanadyjskich, którzy zobowiązali się do zapewnienia, że obiekty te będą "należycie przechowywane, szanowane i konserwowane".

