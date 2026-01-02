Od charyzmatyzmu do sekularyzacji. Przemiana polskiego katolicyzmu

Pod koniec 2025 roku odbyło się we francuskim Paryżu Europejskie Spotkanie Młodych z Taizé. Taizé to ekumeniczno-charyzmatyczna wspólnota, założona przez protestantów, dziś działająca na styku katolicyzmu i protestantyzmu. W spotkaniu wzięło udział około 15 tysięcy osób – według uczestników, w większości byli to młodzi Polacy.

Co tak bardzo przyciąga polską młodzież do Taizé? Pewnie to samo, co gromadzi tłumy na różnych spotkaniach charyzmatycznych w Polsce prowadzonych przez rozmaitych „liderów”. Chodzi o emocje i sensację. Poczucie „relacji”. Zadowolenie z bycia razem. Powiew świeżości.

Na pozór wydaje się: i co w tym złego? Otóż odpowiedź jest banalna: budowanie religijności na emocjonujących przeżyciach i niezwykłych wydarzeniach znamionuje niezdolność do poprzestania na tym, co stanowi fundament życia katolickiego: zwykłym życiu sakramentami i modlitwą w swojej parafii.