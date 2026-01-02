Kamraci odnieśli się do pociętego, poprzecinanego opiniami wywiadu na Kanale Zero

Rodacy Kamraci ustosunkowali się na antenie wRealu 24 (na platformie BanBye, publikacja także na kanał B420tv na YouTube) do głośnego wywiadu na Kanale Zero. Głos zabrali także na kanale "Bądź Na Bieżąco" na YouTube w materiale "Olszański i Osadowski odpowiadają na zarzuty Kanału Zero".

Rozmowa Dawida Chęcia z Wojciechem Olszańskim "Jaszczurem" i Marcinem Osadowskim "Ludwiczkiem" została pocięta, skrócona i poprzecinana nagranymi później komentarzami publicystów Kanału Zero bez możliwości odniesienia się do tych wstawek przez gości. Komentarze w formule "fact-chekingowej" stanowiły po prostu odmienne opinie publicystów Kanału Zero.

Zarówno sama forma zaprezentowania wywiadu, jak i treść opinii wygłoszonych przez komentatorów z Kanału Zero spotkały się z bardzo negatywną reakcją internautów, co widać po komentarzach w mediach społecznościowych.

Wywiad został poprzecinany opiniami m.in. Joanny Pinkwart, Marii Stepan, Grzegorza Ślubowskiego czy gen. Rajmunda Andrzejczaka. Szczególną krytykę wywołały tezy Arlety Bojke na temat banderyzmu na Ukrainie. Kanał Zero jest porównywany z TVN i TVP, a Krzysztof Stanowski złośliwie określany "arcykapłanem propagandy".

W komentarzach wyraźnie przebija się oczekiwanie od kanałów youtubowych odmiennego podejścia niż w mainstreamowych mediach, które nie stronią od cenzury i prób instruowania odbiorców, co powinni myśleć, a co nie. Jeden z internautów napisał na X: "Tak nieudolnej próby wytłumaczenia, co mamy myśleć przez jakiekolwiek media jeszcze nie widziałem". Zwrócono także uwagę, że jeżeli zaprasza się do studia gości, to warto rozmawiać kontrując ich tezy, co zdecydowanie potrafi robić Stanowski, ale jeśli ma się je cenzurować, bo się z nimi nie zgadza, to lepiej w ogóle nie zapraszać.

Osadowski: Wyemitowano jedną trzecią

Osadowski powiedział, że nie ma pretensji do Kanału Zero, ale brak możliwości repliki jest skandaliczny. Kamraci nie byli poinformowani, że materiał będzie poprzecinany komentarzami. Przekazał też, że wywiad trwał ok. 3,5 godziny, a wyemitowano ok. godziny plus komentarze. Dodał, że być może sami opublikują zapis audio całej rozmowy. Osadowski powiedział też, że uczciwie byłoby przynajmniej zaproponować gościom, żeby mogli nagrać odpowiedzi na komentarze publicystów Kanału Zero.

Olszański: Komentarze były propagandową chałturą

– Nie wiemy, co siedzi w duszy Krzysztofa Stanowskiego, natomiast gdybym był Krzysztofem Stanowskim i gdybym brał pieniądze od systemu, żeby wybudować pozornie alternatywny i niezależny kanał telewizyjny, to bym Rodaków Kamratów nie pokazał i nie puścił tego wywiadu – powiedział Olszański, wskazując jako przyczynę, że Kamraci mówią prawdę, a jego zdaniem Stanowski jest człowiekiem inteligentnym i "dokładnie wie, co wiedzieć ma, a czego nie wiedzieć, ażeby w łasce pańskiej wygodnie, bogato posiedzieć". Jego zdaniem Kamraci mówią niewygodną dla systemu prawdę o UE, Ukrainie, Rosji, USA, Chinach, czy sytuacji w Polsce.

Olszański ocenił, że komentatorzy Kanału Zero "nie wykonali zadania", żeby ośmieszyć Kamratów, a ich komentarze były "propagandową chałturą", która zdenerwowała ich własnych subskrybentów. – Byli urażeni nie dlatego, że my tam byliśmy, tylko dlatego, że zaczęliście im tłumaczyć, jak oni mają rozumieć to, co my mówimy – powiedział "Jaszczur". – Uderzyliście w ludzi, którzy wam dają jeść, którzy dają wam wsparcie ekonomiczne, którzy powodują, że płyną do was pieniądze od władzy – płyną od władzy decyzje na wasz temat, że macie nadawać na multipleksie – dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że nadal dobrze życzy Kanałowi Zero i chce, żeby Stanowski i Mazurek dalej "miażdżyli polityków". – Ale powiem ci Stanowski, my nie poszliśmy się bić do twojego kanału, poszliśmy dać świadectwo prawdzie – kontynuował.

