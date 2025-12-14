Zaskakujące informacje. Morawiecki potajemnie rozmawia z koalicjantami Tuska?

W piątek odbyło się spotkanie władz PiS, które miało zażegnać trwający w partii konflikt. Skonfliktowana jest zwłaszcza frakcja byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz frakcja skupiona wokół Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Patryka Jakiego.

Morawiecki wysyła "emisariuszy" do PSL?

Portal Onet informuje, iż wie o tym, że Mateusz Morawiecki wysyła emisariuszy do PSL. „Z drugiej słyszymy, że utrzymuje dobre relacje z minister od unijnych funduszy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która ma największe szanse na przejęcie władzy w Polsce 2050” – czytamy.

Serwis podkreśla, iż „tak się składa, że i PSL i Polska 2050 myślą o tym, z kim się związać, żeby w wyborach za dwa lata przekroczyć próg wyborczy”. „Morawiecki też zaczyna o tym myśleć” – wskazuje portal.

Spotkanie władz PiS. Burzliwe kulisy

Kulisy piątkowego spotkania władz PiS opisał „Newsweek”, o czym informowaliśmy wczoraj.

Gazeta podkreśla, powołując się na słowa polityka PiS, że „prawie całe kierownictwo partii było przeciw Morawieckiemu”. „To jest przewrót kopernikański. Morawiecki zignorował wezwanie prezesa, który publicznie powiedział, że chce, aby przyszedł na to spotkanie, a nie jechał z Beatą Szydło i Danielem Obajtkiem na Podkarpacie. Piotr Gliński i Ryszard Terlecki byli odosobnieni w jego obronie, a zresztą trudno im było bronić Morawieckiego, którego nawet nie było” – dodało źródło „Newsweeka”.

„Newsweek”, opisując przebieg spotkania władz PiS, napisał, że wzięło w nim udział około 20 polityków partii.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w piątek po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego partii, że dyskutowano m.in. o kwestiach wewnętrznych. Podkreślił, że nie zapadły żadne decyzje personalne. Zapowiedział, że prezes Jarosław Kaczyński „będzie chciał niedługo ostatecznie zakończyć dyskusję”.

Czytaj też:

Gorąco w PiS. Kaczyński zwołuje pilne spotkanie władz partiiCzytaj też:

Burza podczas pilnego spotkania władz PiS. Ujawniono kulisy