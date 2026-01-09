Korwin-Mikke: Oto najważniejsza rola kobiety w gospodarce

Jeżeli mówimy o kobietach w gospodarce, to ludzie tak myślą jakaś kobieta-pilot gdzieś tam się trafi, prawda, albo na przykład Thatcherowa jako premier Wielkiej Brytanii, albo Irena Eris, albo coś tam. No tak, jest ten, taki jak w szachach jest jedna kobieta na stu, prawda, która gdzieś tam się mieści w pierwszej setce. No, tuż poza pierwszą setką w tej chwili akurat.

To się trafia w gospodarce i w życiu i wszędzie, ale ten 1 procent to nie odgrywa znaczącej roli. Mówimy o roli przeciętnej kobiety w gospodarce. No, w tym momencie nasze oczy zwracają się na tak zwane kobiece zawody.

I proszę zwrócić uwagę, że te kobiece zawody są bardzo ważne. No, bo na przykład mamy szpital. W szpitalu mamy lekarzy bardzo ważnych i te biedne trusie pielęgniarki, które tam wykonują co im, co im, prawda, lekarze każą posłusznie i grzecznie.