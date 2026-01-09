Szokująca śmierć ciężarnej kobiety w szpitalu. "Podano inny gaz"

23 grudnia w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA zmarła ciężarna kobieta. 10 dni wcześniej została tam przewieziona ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Do Instytutu trafiła będąc nieprzytomną.

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", kobieta przechodziła "drobny zabieg związany z ciążą". Po zabiegu, w ramach standardowej procedury, miano podać jej tlen, by wybudzić pacjentkę z narkozy. Nagle jednak stan ciężarnej zaczął się gwałtownie pogarszać. Okazało się, że kobiecie zamiast tlenu podano inny gaz.

Co podano pacjentce? Trwa śledztwo

Jak powiedział "GW" chirurg z jednego z warszawskich szpitali "trudno spekulować, o jaki gaz mogło chodzić". – Na sali operacyjnej stosowane są różne gazy – w tym rozweselający, który podany w nieodpowiednim stężeniu czy czystej postaci prowadzi do tzw. hipoksemii, czyli niedotlenienia tkanek, również mózgu, a w konsekwencji do jego śmierci – wyjaśniał. Na sali operacyjnej są też gazy takie jak dwutlenek węgla, sprężone powietrze medyczne czy azot.

Prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że od 15 grudnia trwa dochodzenie w sprawie narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O zajściu prokuraturę poinformowała 12 grudnia dyrekcja szpitala im. Świętej Rodziny. – Postępowanie jest w toku. Pomimo skomplikowanej materii, jest prowadzone bardzo dynamicznie – mówi prok. Skiba "GW".

Na tragedię zareagował też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zlecił przeprowadzenie specjalistycznych kontroli, zaczynając od szpitala Świętej Rodziny na ul. Madalińskiego. – Tam zostały już podjęte odpowiednie kroki po tym tragicznym błędzie. Zleciłem również audyt wszystkich instalacji we wszystkich szpitalach, które mi podlegają – powiedział Rafał Trzaskowski.

