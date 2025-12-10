"Bez Europy porozumienie jest nierealne". Papież o planie pokojowym Trumpa

– Naprawdę sądzę, że rola Europy jest bardzo ważna. Jedność krajów europejskich jest naprawdę znacząca, zwłaszcza w tym przypadku. Staranie się o zawarcie pokoju bez uwzględnienia Europy w rozmowach jest nierealne – powiedział papież w rozmowie z dziennikarzami.

Podkreślił, że "wojna toczy się w Europie" i że "gwarancje bezpieczeństwa, których poszukujemy dziś i w przyszłości muszą ją obejmować". – Niestety nie wszyscy tak to rozumieją, ale myślę, że jest to wielka okazja do zjednoczenia się dla europejskich liderów i wspólnego poszukiwania rozwiązań – dodał.

Papież o planie pokojowym i słowach Trumpa

Zapytany, czy plan pokojowy Donalda Trumpa uważa za "uczciwy", papież odparł, że nie przeczytał go w całości. – Wydaje mi się, że niestety, niektóre fragmenty, które widziałem, wprowadzają wielką zmianę w stosunku do tego, co przez wiele, wiele lat tworzyło sojusz między Europą i Stanami Zjednoczonymi – ocenił.

Jak dodał, "odpowiedzi, które zostały udzielone na temat Europy, również w ostatnich wywiadach, uważam, że próbują podważyć to, co – moim zdaniem – powinno być bardzo ważnym sojuszem dziś i w przyszłości".

– Jest to program, który prezydent Trump i jego doradcy przygotowali wspólnie. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i ma do tego prawo, ale zawiera on wiele rzeczy, co do których myślę, że choć wiele osób w Stanach Zjednoczonych mogłoby się zgodzić, to wiele innych postrzegałoby je inaczej – wskazał.

Watykan gotowy do rozmów o Ukrainie

Leon XIV przypomniał też o stałej gotowości Stolicy Apostolskiej, by zaoferować przestrzeń i możliwości do prowadzenia rozmów pokojowych. Jak zaznaczył, choć propozycja ta nie została jak dotąd zaakceptowana, "jesteśmy gotowi do poszukiwania rozwiązania i trwałego oraz sprawiedliwego pokoju".

