Ważny gest papieża. Zawierzył Polaków Maryi, Królowej Pokoju

Papież Leon XIV prosił Polaków, by pamiętali w modlitwie o wszystkich regionach świata, które są dotknięte wojną, a w szczególności o żyjących tam dzieciach. Przypomniał, że dziś przypada Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia do polskich pielgrzymów:

"Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dzisiaj, obchodzicie Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, symbolicznie upamiętniający ich cierpienia oraz ich wkład w odbudowę Polski po II wojnie światowej. Pamiętajcie w modlitwie i w projektach humanitarnych również o dzieciach Ukrainy, Gazy i innych regionów świata dotkniętych wojną. Polecam was oraz cierpiące dziś dzieci, opiece Maryi, Królowej Pokoju, i z serca błogosławię".

Tydzień temu papież zachęcił Polaków do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży powracających do szkół oraz tych, którzy troszczą się o ich wychowanie – podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Wziął w niej między innymi udział biskup diecezji sandomierskiej, Krzysztof Nitkiewicz.

Leon XIV przyjął Nawrockiego. Wyjątkowy prezent dla papieża

Niedawno prezydent Karol Nawrocki z rodziną został przyjęty w Watykanie na audiencji przez papieża Leona XIV. Prezydent Karol Nawrocki podarował Ojcu Świętemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Następnie Karol Nawrocki rozmawiał też z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem.

W czwartek w Bazylice św. Piotra prezydent Karol Nawrocki z rodziną uczcili pamięć św. Jana Pawła II, składając wiązankę kwiatów przy grobie papieża Polaka. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Watykan w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

