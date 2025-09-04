Prezydent Izraela w Watykanie. Spotkał się z Leonem XIV

Jak napisano w komunikacie: "Dzisiaj Ojciec Święty Leon XIV przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie Prezydenta Państwa Izrael, Jego Ekscelencję Pana Izaaka Herzoga, który następnie spotkał się z Jego Eminencją Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu, któremu towarzyszył Jego Ekscelencja Abp Paul R. Gallagher, Sekretarz ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi".

"Serdeczne rozmowy"

Stolica Apostolska wskazała, że podczas "serdecznych rozmów z Ojcem Świętym oraz w Sekretariacie Stanu, poruszono kwestię sytuacji politycznej i społecznej na Bliskim Wschodzie, gdzie nadal trwają liczne konflikty, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznej sytuacji w Strefie Gazy".

"Wyrażono nadzieję na szybkie wznowienie negocjacji, aby, dzięki gotowości i odważnym decyzjom, a także wsparciu społeczności międzynarodowej, można było doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników, pilnie osiągnąć trwałe zawieszenie broni, ułatwić bezpieczny dostęp pomocy humanitarnej do najbardziej dotkniętych obszarów oraz zapewnić pełne poszanowanie prawa humanitarnego, a także uzasadnionych aspiracji obu narodów" – czytamy w komunikacie.

Co dalej z Palestyną?

Watykan poinformował, że rozmawiano o tym, jak zapewnić przyszłość narodowi palestyńskiemu oraz pokój i stabilność w regionie, przy czym Stolica Apostolska ponownie podkreśliła, że rozwiązanie oparte na dwóch państwach jest jedyną drogą wyjścia z trwającej wojny. Nie zabrakło również odniesienia do sytuacji na Zachodnim Brzegu i ważnej kwestii miasta Jerozolimy.

"W dalszej części rozmów zgodzono się co do historycznego znaczenia stosunków między Stolicą Apostolską a Izraelem i poruszono również kilka kwestii dotyczących stosunków między władzami państwowymi a lokalnym Kościołem, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wspólnot chrześcijańskich i ich zaangażowania na miejscu oraz na całym Bliskim Wschodzie na rzecz rozwoju ludzkiego i społecznego, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, promowania spójności społecznej i stabilności regionu" – czytamy.

