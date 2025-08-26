Dramatyczna sytuacja w Gazie. Heroiczna postawa duchownych

Jednocześnie w ogłoszonej nocie skrytykowali wysiedlanie cywilnych mieszkańców Gazy w obliczu zapowiedzianego przez rząd izraelski zamiaru przejęcia pełnej kontroli nad miastem Gaza poprzez ofensywę wojskową. Mieszkańcy mają być ewakuowani na południe Strefy Gazy.

Tak wygląda sytuacja chrześcijan w Gazie

W mieście liczącym obecnie kilkaset tysięcy mieszkańców są również chrześcijanie, którzy znaleźli schronienie przy katolickim kościele Świętej Rodziny i prawosławny, kościele św. Porfiriusza, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety i dzieci.

Nota patriarchów stwierdza, że trwają ciężkie bombardowania Gazy, giną ludzie, mieszkańcy różnych dzielnic otrzymują nakazy ewakuacji. "Wygląda na to, że zapowiedź izraelskiego rządu, że «bramy piekła się otworzą» faktycznie nabiera tragicznych kształtów. Doświadczenie poprzednich kampanii w Gazie, deklarowane zamiary izraelskiego rządu wobec trwającej operacji i wiadomości dochodzące do nas z terenu wskazują, że ta operacja nie jest groźbą, ale rzeczywistością i już trwa" – piszą patriarchowie.

Wskazują, że podobnie jak wszyscy mieszkańcy Gazy, także uchodźcy, którzy schronili się przy obu kościołach "powinni zdecydować zgodnie z sumieniem, co robić" w przypadku nakazu ewakuacji. Podkreślają, że wielu z nich jest osłabionych i niedożywionych, więc "ucieczka na południe równałaby się z wyrokiem śmierci". Dlatego "księża i siostry zakonne postanowili pozostać i kontynuować opiekę nad wszystkimi, którzy się znajdują w obu kompleksach".

Patriarchowie zaznaczają, że nie wiedzą, "co dokładnie się zdarzy" w Gazie, ale powtarzają to, co już mówili wcześniej: "nie może być przyszłości opartej na niewoli, wysiedleniu Palestyńczyków lub zemście".

"To nie jest właściwa droga"

Przypominają też słowa Leona XIV skierowane do uchodźców z wysp Chagos 23 sierpnia: "Wszystkie narody, nawet najmniejsze i najsłabsze, muszą być przez potężne państwa szanowane w swej tożsamości i swych prawach, w szczególności w prawie do życia na własnych ziemiach; nikt nie może zmuszać ich do przymusowego wygnania".

Od siebie dodają, że "to nie jest właściwa droga". "Nie ma powodu, który uzasadnia celowe i przymusowe wysiedlenie cywilów. Czas zakończyć tę spiralę przemocy, zakończyć wojnę i nadać priorytet wspólnemu dobru ludzi. Wystarczy zniszczenia, zarówno terytoriów, jak i życia ludzi. Nie ma powodu, który uzasadnia trzymanie więźniów cywilnych lub zakładników w dramatycznych warunkach. Nadszedł czas, by rodziny wszystkich stron [konfliktu], które cierpiały przez długi czas, mogły rozpocząć proces uzdrawiania" – piszą hierarchowie.

Na zakończenie apelują do wspólnoty międzynarodowej, aby "położyła kres tej bezsensownej i destrukcyjnej wojnie oraz aby zaginione osoby i izraelscy zakładnicy mogli wrócić do domów".

