Izrael zaatakował szpital. Zginęło 15 osób, wśród ofiar dziennikarze

W poniedziałek Izrael zaatakował szpital Nassera w południowej części Strefy Gazy. Palestyńskie służby medyczne poinformowały, że zginęło co najmniej 15 osób. Telewizja Al-Dżazira podała, że wśród ofiar było czterech dziennikarzy. Według nieoficjalnych doniesień, to współpracownicy m.in. agencji prasowej Reutera, stacji NBC, telewizji Al-Dżazira oraz Associated Press: Hosam Al-Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka i Moaz Abu Taha.

Z relacji świadków wynika, że najpierw w szpital Nassera uderzyła jedna rakieta. Po chwili, gdy na miejscu byli już ratownicy oraz dziennikarze, doszło do drugiego ataku. Relacja na żywo, prowadzona przez agencję Reutera, została nagle przerwana. Władze Izraela jak dotąd nie odniosły się do sprawy.

Izrael atakuje szpitale w Strefie Gazy

Szpital Nassera jest największą placówką medyczną w południowej części Strefy Gazy. W czasie trwającej od blisko dwóch lat wojny placówka ta była kilkukrotnie atakowana przez izraelskie wojsko. Izrael oskarżał bojowników palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas o to, że ukrywają się wśród cywili m.in. w szpitalach.

Na początku sierpnia stacja Al-Dżazira przekazała, że w wyniku nalotu na namiot ustawiony niedaleko wejścia do szpitala Al-Szifa w Gazie zginęło pięciu jej pracowników. Izraelska armia w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że w lecznicy znajdowała się komórka Hamasu, odpowiedzialna za ostrzały rakietowe wymierzone w cywilów i żołnierzy. Katarska telewizja stanowczo odrzuciła te oskarżenia, określając je jako bezpodstawne i mające na celu podżeganie wobec jej pracowników, a tym samym usprawiedliwianie ataków na nich.

W Strefie Gazy panuje głód

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas zaatakował południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według lokalnych władz, w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tys. Palestyńczyków.

W minionym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie przyznała, że w części Strefy Gazy panuje głód, który w najbliższym czasie może objąć kolejne obszary.

Czytaj też:

Koniec wojny w Strefie Gazy? Netanjahu chce "natychmiastowych" negocjacjiCzytaj też:

"Cmentarzysko dzieci". Żona prezydenta Turcji apeluje do Melanii Trump w sprawie Strefy Gazy