PŁYWANIE W KISIELU Mówi się o Tusku, że nie umie nic poza robieniem picu. Okazuje, że picować też nie umie.
Najnowszy, dobitny przykład: rebranding Centralnego Portu Komunikacyjnego na Port Polska. Portale branżowe, zwykle tej władzy życzliwe, tym razem dały głos specjalistom od marketingu i PR, którzy nie zostawili na Tusku suchej nitki.
Komu się chce, bez trudu wygugla; komu nie, temu streszczę tylko wtopy największe.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
