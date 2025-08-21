Koniec wojny w Strefie Gazy? Netanjahu chce "natychmiastowych" negocjacji

Premier Izraela oświadczył, że nakazał swojemu rządowi "natychmiastowe" rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas i wstrzymania ognia w Strefie Gazy – przekazała agencja Reutera, podkreślając, że celem Benjamina Netanjahu jest zakończenie wojny na warunkach akceptowalnych dla Tel Awiwu.

Jednocześnie szef izraelskiego rządu poinformował, że zatwierdził plany izraelskiej armii dotyczące "przejęcia kontroli nad miastem Gaza i pokonania Hamasu".

Realizacja zapowiedzianego planu

W środę siły zbrojne Izraela rozpoczęły zapowiadaną wcześniej ofensywę wojskową w Gazie, mającą na celu zajęcie miasta. – Wojsko rozpoczęło pierwszą fazę ataku na Gazę i kontroluje już obrzeża miasta – przekazał rzecznik izraelskiego wojska gen. Effie Defrin. Według doniesień medialnych, operacja miała zostać zatwierdzona przez ministra obrony Israela Kaca w nocy z wtorku na środę. Zgodnie z planem, w związku z podjęciem działań militarnych, do służby miało zostać powołanych około 60 tys. rezerwistów.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu już na początku sierpnia poinformował, że zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całym obszarem Strefy Gazy, a ostatecznie przekazać go pod zarząd "sił arabskich". Co więcej, jego plan miał poprzeć prezydent USA Donald Trump. – Chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo, usunąć stamtąd Hamas, umożliwić ludności uwolnienie się z Gazy i przekazać ją rządowi cywilnemu, który nie będzie Hamasem ani nikomu, kto opowiada się za zniszczeniem Izraela. To właśnie chcemy zrobić – mówił premier Izraela.

W czwartek szef izraelskiego rządu udzielił wywiadu Sky News Australia, w którym zadeklarował, że przejęcie kontroli nad Gazą nastąpi niezależnie od tego, czy Hamas zgodzi się na porozumienie o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników.

Netanjahu już wcześniej deklarował, że Izrael zrobi wszystko, by zapobiec powstaniu państwa palestyńskiego, powołując się na historyczne, religijne i strategiczne znaczenie terenu.

Czytaj też:

Ambasador Izraela w Polsce: Nasza armia nie dopuszcza się ludobójstwa