Krajewski nie podziela argumentów PiS. "Wniosek polityczny"

Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Szef klubu poinformował o złożeniu wniosku w tej sprawie. Powodem ma być niezablokowanie umowy z Mercosur. Szef klubu Mariusz Błaszczak przekazał szczegóły.

"Klub Parlamentarny PiS składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Powód jest oczywisty – brak realnych działań i całkowita nieskuteczność w sprawie zatrzymania umowy UE–Mercosur. Umowa ta oznacza napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników. To nieuczciwa konkurencja, grożąca bankructwem wielu gospodarstw, spadkiem cen skupu i dalszym osłabieniem bezpieczeństwa żywnościowego Polski" – napisał Błaszczak na swoim koncie na platformie X.

Polityk dodał, że Krajewski, zamiast "bronić interesów polskiej wsi", wykazuje się "arogancją i lekceważeniem głosu rolników".

"Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności. Nie było koalicji 13 grudnia – nie było umowy z Mercosurem!" – stwierdził Błaszczak.

Krajewski odpowiada

– Zapowiedziany dziś wniosek o moje odwołanie ma charakter wyłącznie polityczny. Przez pół roku pełnienia funkcji ministra konsekwentnie działałem w interesie polskich rolników, przygotowując przepisy, na które czekali: aktywny rolnik, ochrona polskiej ziemi i funkcji produkcyjnych wsi – powiedział w poniedziałek rano minister rolnictwa Stefan Krajewski, komentując zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości.

– Rozliczenie niegospodarności poprzedników z rządu PiS i odzyskanie gruntów pod budowę portu lotniczego to działania na rzecz polskiego rolnictwa. Nie ma zgody na podsycanie nienawiści i destabilizowanie kraju dla doraźnych celów politycznych – ogłosił polityk PSL.

