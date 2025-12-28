O agitce we włoskich szkołach
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O agitce we włoskich szkołach

Dodano: 
Flaga Włoch
Flaga Włoch Źródło: Unsplash
PIECZEŃ RZYMSKA Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem przez włoskie szkoły przetoczyła się bitwa o szopki, jasełka, choinki i kolędy.

Dla zideologizowanych pedagogów to symbole wstecznictwa i zabobonu. Są więc przeganiane ze szkół w ramach sekularyzacji lub/i w trosce o samopoczucie uczniów z rodzin islamskich. I to mimo że islamskim rodzicom te chrześcijańskie tradycje w ogóle nie wadzą. Ale postępowiec wie zawsze lepiej. Alternatywnie organizowane są uroczystości „świeckiego Bożego Narodzenia”, co jest kretyństwem samym w sobie, tak w nazwie, jak w praktyce.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także