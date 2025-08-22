ONZ przyznała to po raz pierwszy. Chodzi o Strefę Gazy

Wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) zaznaczyła w piątkowym komunikacie, że klęska głodu została wywołana sztucznie i wymaga natychmiastowej reakcji.

"Komitet ds. Oceny Głodu uznał, że w rejonie miasta Gazy trwa głód (piąty stopień w skali zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego IPC). Ponadto Komitet przewiduje, że w nadchodzących tygodniach kryteria świadczące o głodzie zostaną przekroczone w rejonie miast Deir al-Balah i Chan Junus" – czytamy w komunikacie. Najwyższy, piąty stopień IPC określany jest jako stan głodu i katastrofy humanitarnej.

Kiedy ogłasza się stan głodu?

Ogłoszenie stanu głodu oznacza, że spełnione zostały trzy kryteria: co najmniej 20 proc. ludności cierpi z powodu skrajnych niedoborów żywności; ostre niedożywienie dotyka co najmniej 30 proc. lub 15 proc. dzieci poniżej 5. roku życia (w zależności od metody pomiaru); z głodu lub niedożywienia codziennie umierają co najmniej dwie na 10 tys. osób.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk podkreślił, że głód w Strefie Gazy jest "bezpośrednim skutkiem działań izraelskiego rządu" i może być uznany za zbrodnię wojenną.

W przeszłości IPC oficjalnie potwierdziła głód w Somalii (2011 r.), Sudanie Południowym (2017 i 2020) oraz Sudanie (2024). Po raz pierwszy uznano klęskę głodu na Bliskim Wschodzie.

Władze Izraela uważają, że raport IPC jest "fałszywy i stronniczy". Premier Benjamin Netanjahu już wcześniej zaprzeczał, by w Strefie Gazy panował głód, nazywając medialne doniesienia "kłamstwami promowanymi przez Hamas". Fakty są jednak takie, że tylko w lipcu z powodu ostrego niedożywienia hospitalizowano w Strefie Gazy blisko 13 tys. dzieci. Stwierdzono, że ponad 2,8 tys. (22 proc.) z nich cierpi na ciężkie ostre niedożywienie, czyli najbardziej śmiercionośną formę tego stanu – podało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) w swoim raporcie.

Czytaj też:

Koniec wojny w Strefie Gazy? Netanjahu chce "natychmiastowych" negocjacji